Вчені відтворили обличчя людини, яка стала жертвою розп'яття — фото

Стародавні рештки чоловіка, що є першим свідченням розп'яття в римській Британії. Фото: Albion Archaeology

У Великобританії під час розкопок стародавнього поховання, що датуються III та IV століттям, археологи виявили тіло людини, яка стала жертвою римського розп'яття. Обличчя нещасного вдалося реконструювати.

Що відомо про жертву страшних тортур та який вигляд мав цей нещасний чоловік, пише Ancient Origins.

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Що треба знати про розп'яття

Розп'яття було жорсткою римською практикою, яка потрапила до Великої Британії після того, як Римська імперія завершила завоювання Британських островів у першому столітті нашої ери.

Попри те, що розп'яття було поширеною римською практикою, скелетні докази цього катування надзвичайно рідкісні. Жертв часто ховали у випадкових місцях, що ускладнювало пошук для археологів.

Крім того, у багатьох випадках жертв розп'яття підвішували до дерев'яних балок за допомогою мотузки, а це означає, що цвяхи не потрібні.

Розп'яття зазвичай призначалося для:

грабіжників;

крадіїв;

шахраїв;

бунтівних рабів;

політичних активістів;

представників нижчих класів, на яких римська влада не звертала особливої уваги, коли наставав час позбутися їхніх тіл.

Римська форма покарання через розп'яття. Зображення: pinterest.com

Страшне поховання у Великій Британії

У маленькому містечку Фенстантоні в Кембриджширі, де археологи з Albion Archaeology проводили розкопки на місці майбутньої житлової забудови, було виявлено залишки раніше невідомого римсько-британського поселення.

Дослідники відкрили п'ять прихованих кладовищ, де поховано 40 дорослих і п'ять дітей. Кладовища використовували впродовж III та IV століть нашої ери, коли Британія перебувала під контролем Римської імперії.

Серед інших поховань була й одна людина, яку покарали через розп'яття.

Розкопки кладовищ, що використовували впродовж III та IV століть нашої ери. Фото: Albion Archaeology

Що відомо про розп'ятого чоловіка

Відомо, що чоловіку, якого піддали жорстоким тортурам, було на момент смерті 25-35 років. Дослідження в лабораторії Бедфорда виявило металевий предмет, цвях, встромлений у п'яткову кістку. Саме ця жахлива знахідка свідчить про розп'яття.

Окрім цвяха, на кістках ніг чоловіка були й інші ознаки пошкоджень та запалення або інфекції. Вони свідчать про те, що його прикували ланцюгами або кайданами. Його могли утримувати як в'язня деякий час, перш ніж виконати остаточне покарання.

Але, на жаль, вчені не можуть сказати було це покарання застосоване за реальні злочини або ж уявні.

"Це показує, що жителі навіть цього невеликого поселення на краю імперії не змогли уникнути найбільш варварського покарання Риму", — заявила археологиня Кембриджського університету Корінна Дугіг, яка детально вивчала скелет.

Скелет чоловіка мав багато ознак тортур. Фото: Albion Archaeology

Який вигляд мав нещасний якого розіп'яли

Відновлення обличчя з минулого здійснив професор з Університету Джорджа Мейсона, штат Вірджинія, США, Джо Маллінз. Він підкреслив, що це була одна з найцікавіших реконструкцій, над якими він працював.

Професор Маллінс використав череп "як основу" для початку реконструкції. Зображення: Impossible Factual/BBC

Аналіз останків показав, що чоловік провів усе своє життя в районі Кембриджшира, і, швидше за все, мав каштанове волосся та карі очі.

Також фахівці припустили, що жертва розп'яття до своєї страшної смерті багато фізично працювала, можливо людина працювала над переробкою кісткового мозку тварин для свічок або мила.

"Ця людина мала такий жахливий кінець, здається, що, побачивши його обличчя, ви можете висловити йому співчуття", — висловила думку Корінна Дугіг.

Обличчя жертви реконструював американський криміналіст Джо Маллінз. Зображення: Impossible Factual/BBC

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Також ми повідомляли, що дослідникам вдалося вилучити ДНК жінки, яка жила 25 тисяч років тому, зі знайденого кулона.