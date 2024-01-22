Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Наука arrow Археологи нашли тело распятого мужчины на кресте — что о нем известно arrow

Археологи нашли тело распятого мужчины на кресте — что о нем известно

22 января 2024 16:34
yevheniya-frusevych.jpg - Евгения Фрусевич
Ученые воссоздали лицо человека, который стал жертвой распятия — фото
Древние остатки мужчины, являющиеся первым свидетельством распятия в римской Британии. Фото: Albion Archaeology
yevheniya-frusevych.jpg - Евгения Фрусевич

В Великобритании во время раскопок древних захоронений, датируемых III и IV веком, археологи обнаружили тело человека, ставшего жертвой римского распятия. Лицо несчастного удалось реконструировать.

Что известно о жертве страшной пытки и как выглядел этот несчастный мужчина, пишет Ancient Origins.

Читайте также:

Что нужно знать о распятии

Распятие было жесткой римской практикой, попавшей в Великобританию после того, как Римская империя завершила завоевание Британских островов в первом веке нашей эры.

Несмотря на то, что распятие было распространенной римской практикой, скелетные доказательства этой пытки очень редки. Жертв часто хоронили в случайных местах, что затрудняло поиск археологов.

Кроме того, во многих случаях жертв распятия подвешивали к деревянным балкам с помощью веревки, а это значит, что гвозди не нужны.

Распятие обычно предназначалось для:

  • грабителей;
  • воров;
  • мошенников;
  • мятежных рабов;
  • политических активистов;
  • представителей низших классов, на которых римские власти не обращали особого внимания, когда приходило время избавиться от их тел.

 

Что нужно знать о распятии
Римская форма наказания через распятие. Изображение: pinterest.com

Страшное захоронение в Великобритании

В маленьком городке Фенстантоне в Кембриджшире, где археологи из Albion Archaeology производили раскопки на месте будущей жилой застройки, были обнаружены остатки ранее неизвестного римско-британского поселения.

Исследователи открыли пять скрытых кладбищ, где похоронены 40 взрослых и пять детей. Кладбище использовалось на протяжении III и IV веков нашей эры, когда Британия находилась под контролем Римской империи.

Среди других захоронений был и один человек, наказанный через распятие.

 

Археологи нашли тело распятого мужчины на кресте, его лицо удалось реконструировать
Раскопки кладбищ, которые использовались на протяжении III и IV веков нашей эры. Фото: Albion Archaeology

Что известно о распятом мужчине

Известно, что мужчине, которого подвергли жестоким пыткам, было на момент смерти 25-35 лет. Исследование в лаборатории Бедфорда обнаружило металлический предмет, гвоздь, вонзенный в пяточную кость. Именно эта ужасная находка свидетельствует о распятии.

Кроме гвоздя на костях ног мужчины были и другие признаки повреждений и воспаления или инфекции. Они свидетельствуют, что его приковывали цепями или кандалами. Его могли содержать как заключенного некоторое время, прежде чем выполнить окончательное наказание.

Но, к сожалению, ученые не могут сказать было это наказание применено за реальные преступления или мнимые.

"Это показывает, что жители даже этого небольшого поселения на краю империи не смогли избежать наиболее варварского наказания Рима", — заявила археологиня Кембриджского университета Коринна Дугиг, детально изучавшая скелет.

 

Исследователи нашли тело распятого человека на кресте — что о нем известно
Скелет мужчины, который имел много признаков пыток. Фото: Albion Archaeology

Как выглядел несчастный, которого распяли

Восстановление лица из прошлого осуществил профессор из Университета Джорджа Мейсона, штат Вирджиния, США, Джо Маллинз. Он подчеркнул, что это была одна из интереснейших реконструкций, над которыми он работал.

 

Ученые воспроизвели лицо человека, который стал жертвой распятия.
Профессор Маллинс использовал череп "как основу" для начала реконструкции. Изображение: Impossible Factual/BBC

Анализ останков показал, что мужчина провел всю свою жизнь в районе Кембриджшира, и, скорее всего, имел каштановые волосы и карие глаза.

Также специалисты предположили, что жертва распятия до своей страшной смерти много физически работала, возможно, человек работал над переработкой костного мозга животных для свечей или мыла.

"Этот человек имел такой ужасный конец, кажется, что, увидев его лицо, вы можете выразить ему соболезнования", — высказала мнение Коринна Дугиг.

 

Ученые воспроизвели лицо человека, который стал жертвой распятия.
Лицо жертвы реконструировал американский криминалист Джо Маллинз. Изображение: Impossible Factual/BBC

Ранее мы рассказывали, что ученые воспроизвели лицо мальчика со странным черепом, который жил в Норвегии 8300 лет назад.

Напомним, мы писали, что воспроизведено лицо женщины таинственного народа набатеи.

Также мы сообщали, что исследователям удалось изъять ДНК женщины, жившей 25 тысяч лет назад, из найденного кулона.

Великобритания
наука
археологи
реконструкция
останки
распятие

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:30Какую сумму получает семья погибшего воина — рассказ военного

19 января 2024

19:29 Ярмоленко и Буяльский обратились к Милевскому после обыска у него

10 января 2024
Новость с фото

04:17 Готовьтесь, это будет нелегко — найдите владельца собаки за 11 секунд

14 января 2024

14:13 Выплаты военным — сколько платят после увольнения со службы

10 января 2024

05:58Что ждет мобилизованных в воинской части — рассказ военного

12 января 2024
Новость с видео

17:10Мобилизация по-одесски — отношение людей к проверкам ТЦК в общественном транспорте

9 января 2024

09:51 Лунин готовится к трансферу в неожиданный клуб

20 января 2024

05:38 Отсрочка из-за инвалидности родителей — украинцам указали на важный нюанс

13 января 2024
Новость с видео

06:09 Надвигаются беспощадные метели — синоптики предупредили области, которые сегодня заметет снегом

12 января 2024

00:22 Народный синоптик Диденко объяснила, почему киевляне слышали гром

Актуальное по теме