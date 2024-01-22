Ученые воссоздали лицо человека, который стал жертвой распятия — фото

Древние остатки мужчины, являющиеся первым свидетельством распятия в римской Британии. Фото: Albion Archaeology

В Великобритании во время раскопок древних захоронений, датируемых III и IV веком, археологи обнаружили тело человека, ставшего жертвой римского распятия. Лицо несчастного удалось реконструировать.

Что известно о жертве страшной пытки и как выглядел этот несчастный мужчина, пишет Ancient Origins.

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Что нужно знать о распятии

Распятие было жесткой римской практикой, попавшей в Великобританию после того, как Римская империя завершила завоевание Британских островов в первом веке нашей эры.

Несмотря на то, что распятие было распространенной римской практикой, скелетные доказательства этой пытки очень редки. Жертв часто хоронили в случайных местах, что затрудняло поиск археологов.

Кроме того, во многих случаях жертв распятия подвешивали к деревянным балкам с помощью веревки, а это значит, что гвозди не нужны.

Распятие обычно предназначалось для:

грабителей;

воров;

мошенников;

мятежных рабов;

политических активистов;

представителей низших классов, на которых римские власти не обращали особого внимания, когда приходило время избавиться от их тел.

Римская форма наказания через распятие. Изображение: pinterest.com

Страшное захоронение в Великобритании

В маленьком городке Фенстантоне в Кембриджшире, где археологи из Albion Archaeology производили раскопки на месте будущей жилой застройки, были обнаружены остатки ранее неизвестного римско-британского поселения.

Исследователи открыли пять скрытых кладбищ, где похоронены 40 взрослых и пять детей. Кладбище использовалось на протяжении III и IV веков нашей эры, когда Британия находилась под контролем Римской империи.

Среди других захоронений был и один человек, наказанный через распятие.

Раскопки кладбищ, которые использовались на протяжении III и IV веков нашей эры. Фото: Albion Archaeology

Что известно о распятом мужчине

Известно, что мужчине, которого подвергли жестоким пыткам, было на момент смерти 25-35 лет. Исследование в лаборатории Бедфорда обнаружило металлический предмет, гвоздь, вонзенный в пяточную кость. Именно эта ужасная находка свидетельствует о распятии.

Кроме гвоздя на костях ног мужчины были и другие признаки повреждений и воспаления или инфекции. Они свидетельствуют, что его приковывали цепями или кандалами. Его могли содержать как заключенного некоторое время, прежде чем выполнить окончательное наказание.

Но, к сожалению, ученые не могут сказать было это наказание применено за реальные преступления или мнимые.

"Это показывает, что жители даже этого небольшого поселения на краю империи не смогли избежать наиболее варварского наказания Рима", — заявила археологиня Кембриджского университета Коринна Дугиг, детально изучавшая скелет.

Скелет мужчины, который имел много признаков пыток. Фото: Albion Archaeology

Как выглядел несчастный, которого распяли

Восстановление лица из прошлого осуществил профессор из Университета Джорджа Мейсона, штат Вирджиния, США, Джо Маллинз. Он подчеркнул, что это была одна из интереснейших реконструкций, над которыми он работал.

Профессор Маллинс использовал череп "как основу" для начала реконструкции. Изображение: Impossible Factual/BBC

Анализ останков показал, что мужчина провел всю свою жизнь в районе Кембриджшира, и, скорее всего, имел каштановые волосы и карие глаза.

Также специалисты предположили, что жертва распятия до своей страшной смерти много физически работала, возможно, человек работал над переработкой костного мозга животных для свечей или мыла.

"Этот человек имел такой ужасный конец, кажется, что, увидев его лицо, вы можете выразить ему соболезнования", — высказала мнение Коринна Дугиг.

Лицо жертвы реконструировал американский криминалист Джо Маллинз. Изображение: Impossible Factual/BBC

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