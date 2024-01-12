Вчені показали обличчя жінки, яка належала до зниклої таємничої цивілізації

Очі жінки, що жила 2000 років тому у таємничому Набатейському царстві. Зображення: Royal Commission for AlUla

Ще у третьому столітті до нашої ери територією сучасних Йорданії, Ізраїлю, Сирії та Саудівської Аравії простягалося загадкове Набатейське царство, що славилося своєю столицею Петра. На сьогодні вченим мало відомо про народ набатеї. Проте нові розкопки та дослідження із застосуванням сучасних технологій відкривають таємничу завісу минулого цивілізації.

Так, як повідомляє видання Live Sciеnce, дослідники з Саудівської Аравії змогли відтворити зовнішність жінки, яка жила 2000 років тому. Це перша і поки що єдина реконструкція зовнішності людини, яка належала до народу набатеї.

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Якщо коротко, то столиця Петра була центром міжнародної торгівлі. Тут перетиналися шляхи з південної частини Аравії та країн, що омивались Середземним морем на той час. Період розквіту цієї стародавньої держави був приблизно в 6 столітті до нашої ери.

Однак Набатеї досі залишаються нерозгаданою таємницею для вчених. Річ у тім, що після них не залишилося ніяких текстів, писань, артефактів, як, наприклад, після єгиптян. Вони немов безслідно зникли, таємничо розчинилися у часі.

Та сьогодні вчені продовжують розкопки й знаходять нові артефакти та поховання, сподіваючись пролити світло на історію народу набатеї.

"Набатеї — це певна загадка: ми знаємо багато, але водночас ми знаємо дуже мало, тому що вони не залишили жодних літературних текстів чи записів. Розкопки цієї гробниці були чудовою нагодою дізнатися більше про їхнє уявлення про загробне життя", — сказала National Geographic археолог Лайла Неме, яка була директором проєкту.

Розкопки гробниці, що дали змогу зазирнути в далеке минуле

Ще 2015 року дослідники проводили розкопки на північному заході Саудівської Аравії, а саме в місті Хегра, яке розташоване в оазисі Аль-Ула та внесене до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Саме в Хегра знаходиться кілька висічених у скелях гробниць з багатьма похованнями. А в одному з поховань вчені знайшли 80 скелетів. Один з них належав жінці, яка сьогодні стала обличчям народу набатеї.

Джебель-Ахмар у місті Хегре є домом для близько 18 поховань, включаючи те, де були виявлені останки Хінат. Фото: royal commission for alula

Саме у гробниці Джебель-Ахмар вчені знайшли рештки жінки, яку ласкаво назвали "Хінат" на честь напису на зовнішній частині гробниці.

Рештки жінки Хінат в одному з поховань у гробниці Джебель-Ахмар. Фото: CNRS-HERITAGE COMMISSION

Реконструкція обличчя жінки з Набатейського царства

Зараз, коли в різних країнах світу науковці мають неоціненний досвід реконструкції, аравійські археологи вирішили теж спробувати виконати подібну роботу.

У реконструкції зовнішності жінки з народу набатеї брала участь археолог Лайла Неме. За словами дослідниці, на момент смерті Хінат було не більше 50 років. Вона була невисокого зросту, приблизно 1 м 60 см. Жінка, виходячи з її поховання, належала до середнього класу.

Для того, щоб дізнатися, як вона виглядала, долучили криміналістів і палеопатологів. Вчені зробили комп’ютерну томографію черепа. Далі за допомогою 3D-принетра видрукували її бюст.

Реконструкція обличчя жінки з Набатейського царства. Зображення: ADAGP Paris/ Philippe Froesch

Сьогодні бюст Хінат прикрашає місцевий музей міста Херге.

Обличчя жінки Хінат з Набатейського царства. Фото: ADAGP Paris/ Philippe Froesch

Обличчя жінки Хінат з Набатейського царства. Фото: ADAGP Paris/ Philippe Froesch

Обличчя жінки Хінат з Набатейського царства. Фото: ADAGP Paris/ Philippe Froesch

Раніше ми писали, що вчені відтворили обличчя хлопчика з дивним черепом, який жив у Норвегії 8300 років тому.

Нагадаємо, ми розповідали, що дослідникам вдалося вилучити ДНК жінки, яка жила 25 тисяч років тому, зі знайденого кулона.

Також ми повідомляли, що науковці відтворили обличчя справжньої людини-дракона.