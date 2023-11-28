Вчені підрахували, до якого віку доживали динозаври — цифри вражають

Тиранозавр рекс у тропічному лісі. Фото: freepik.com

Одними з найстародавніших істот, які коли-небудь населяли нашу планету, безперечно є динозаври. Вчені ретельно вивчають рештки цих гігантських стародавніх рептилій для того, щоб зрозуміти еволюційну історію Землі, кліматичні та екологічні зміни, які відбувалися в минулому, а також, щоб моделювати наше майбутнє. За допомогою наукових методів та сучасних технологій спеціалісти можуть не тільки відтворити зовнішній вигляд, встановити період, у якому жив той чи інший вид, особливості його поведінки, а й назвати тривалість життя.

Тож, скільки могли прожити динозаври насправді? На питання відповіло видання Science Focus.

Читайте також:

Як визначають вік динозаврів

Коли палеонтологи вивчають рештки динозаврів, перш за все вони встановлюють у який період жила особина, який її приблизний вік. Далі на основі цих даних вони можуть визначити середню тривалість життя всього виду.

Цікаво, що вік стародавньої істоти визначається практично так само, як і вік дерева, тобто за річними кільцями всередині кісток. Як пояснюють фахівці, такі річні кільця на кістках з'являються через зміни клімату і погодних умов, що відбуваються протягом року. Тому, звертаючи на них увагу, можна приблизно припустити, скільки прожив динозавр.

Проте, слід зауважити, що у видів, які проживали в умовах постійного клімату, коли температура і погодні умови практично не змінювалися, річні кільця відсутні. А тому, щоб визначити вік такого динозавра, його розміри порівнюють з максимально великою знайденою особиною.

До прикладу, якщо прадавні рептилії певного виду виростали до 20 м, а останки знайденої особини досягають 10 м, можна припустити, що вона прожила лише половину свого життя. Далі вчені встановлюють максимальний період життя представників даного виду, беручи аналізи з кісток великих особин. І якщо максимальна тривалість життя приблизно 60 років, то особина довжиною в 10 метрів прожила 25-35 років.

Як виглядали динозаври. Фото: wallpapers13.com

Яка тривалість життя динозаврів

Зважаючи на те, що динозаври жили мільйони років тому, навіть з сучасними технологіями, науковці можуть дати лише приблизну відповідь.

Як відомо на сьогодні, різні види динозаврів мали певну тривалість життя. Так, "помирали молодими" види невеликих розмірів, від 1 до 5 метрів, їх середній вік становив лише 30 років. Переважно це були хижаки. Ведучи агресивний спосіб життя і постійно харчуючись м'ясом, хижі рептилії вже через 7-8 років з моменту народження виростали до габаритів дорослої особини. Через швидкий обмін речовин і високу активність, їх організм через 25 років уже був старим. Відповідно, приблизно в той час вони могли померти від старості.

Деякі хижаки великого та середнього розміру, а також травоїдні види середнього розміру могли прожити до 60-80 років.

Водночас травоїдні динозаври-гіганти, які відрізнялися тим, що ведуть спокійний спосіб життя, жили в середньому 200-300 років. Процес зростання і формування розтягувався на кілька десятків років, і лише до 45-50 років вони ставали досить дорослими, щоб створювати потомство.

Цікавий факт: Найбільшим динозавром вважається сейсмозавр. Його довжина могла досягати 40 метрів, а вага до 50 тонн.

За час дослідження динозаврів, вчені відкрили безліч різних видів, що мають індивідуальну тривалість життя. Так, з найвідоміших:

Ті-Рекс (хижак до 13 м заввишки) — 45 років;

Паразауролоф (травоїдний заввишки 7-8 м) — 50 років;

Барионикс (м'ясоїдний, зріст якого міг досягати 8-10 м) — 62 роки;

Корітозавр (рослиноїдний, який досягав у висоту всього 2 м) — 65 років;

Стігімолох (двоногий хижак довжиною приблизно 3 м) — 68 років.

Раніше ми писали, що науковці виявили новий вид динозаврів, які, спали не так, як інші стародавні рептилії.

Нагадаємо, ми розповідали, чому кістки динозаврів не знаходять всюди, якщо ці істоти справді жили на планеті.

Також ми публікували інформацію, що інженер створив інтерактивний вебсайт, за допомогою якого можна дізнатися, які динозаври жили у вашому місті.