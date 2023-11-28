Ученые подсчитали, до какого возраста доживали динозавры — цифры поражают

Тираннозавр рекс в тропическом лесу. Фото: freepik.com

Одними из самых древних существ, когда-либо населявших нашу планету, безусловно, являются динозавры. Ученые тщательно изучают останки этих гигантских древних рептилий для того, чтобы понять эволюционную историю Земли, происходившие в прошлом климатические и экологические изменения, а также, чтобы моделировать наше будущее. Посредством научных методов и современных технологий специалисты могут не только воспроизвести внешний вид, установить период, в котором жил тот или иной вид, особенности его поведения, но и назвать продолжительность жизни.

Итак, сколько могли прожить динозавры на самом деле? На вопрос ответило издание Science Focus.

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Как определяют возраст динозавров

Когда палеонтологи изучают останки динозавров, прежде всего они устанавливают в какой период жила особь, какой ее примерный возраст. Далее на базе этих данных они могут найти среднюю продолжительность жизни всего вида.

Интересно, что возраст древнего существа определяется практически так же, как и возраст дерева, то есть за годовыми кольцами внутри костей. Как объясняют специалисты, такие годовые кольца на костях появляются из-за изменений климата и погодных условий, происходящих в течение года. Поэтому, обращая на них внимание, можно предположить, сколько прожил динозавр.

Однако следует отметить, что у видов, проживавших в условиях постоянного климата, когда температура и погодные условия практически не изменялись, годовые кольца отсутствуют. Для того чтобы определить возраст такого динозавра, его размеры сравнивают с максимально большой найденной особью.

К примеру, если древние рептилии определенного вида росли до 20 м, а останки найденной особи достигают 10 м, можно предположить, что она прожила только половину своей жизни. Далее ученые устанавливают максимальный период жизни представителей данного вида, принимая анализы из костей крупных особей. И если максимальная продолжительность жизни примерно 60 лет, то особь длиной в 10 метров прожила 25-35 лет.

Как выглядели динозавры? Фото: wallpapers13.com

Какова продолжительность жизни динозавров

Учитывая, что динозавры жили миллионы лет назад, даже с современными технологиями, ученые могут дать лишь примерный ответ.

Как известно, разные виды динозавров имели определенную продолжительность жизни. Так, "умирали молодыми" виды небольших размеров, от 1 до 5 метров, их средний возраст составлял всего 30 лет. В основном это были хищники. Ведя агрессивный образ жизни и постоянно питаясь мясом, хищные рептилии уже через 7-8 лет с момента рождения росли до габаритов взрослой особи. Из-за быстрого обмена веществ и высокой активности, их организм через 25 лет уже был старым. Соответственно, примерно в то время они могли умереть от старости.

Некоторые хищники большого и среднего размера и травоядные виды среднего размера могли прожить до 60-80 лет.

В то же время травоядные динозавры-гиганты, отличавшиеся тем, что ведут спокойный образ жизни, жили в среднем 200-300 лет. Процесс роста и формирования растягивался на несколько десятков лет, и только к 45-50 годам они становились достаточно взрослыми, чтобы создавать потомство.

За время исследования динозавров ученые открыли множество различных видов, имеющих индивидуальную продолжительность жизни. Так, из самых известных:

Ти-Рекс (хищник до 13 м высотой) — 45 лет;

Паразауролоф (травоядный, высотой 7-8 м) — 50 лет;

Барионикс (мясоядный, рост которого мог достигать 8-10 м) — 62 года;

Коритозавр (травоядный, достигавший в высоту всего 2 м) — 65 лет;

Стигимолох (двуногий хищник длиной примерно 3 м) — 68 лет.

Ранее мы писали, что ученые обнаружили новый вид динозавров, которые спали не так, как другие древние рептилии.

Напомним, мы рассказывали, почему кости динозавров не находят повсюду, если эти существа действительно жили на планете.

Также мы публиковали информацию о том, что инженер создал интерактивный веб-сайт, с помощью которого можно узнать, какие динозавры жили в вашем городе.