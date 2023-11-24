Як спали динозаври — вчені зробили неймовірне відкриття

Динозавр біля кладки з яйцями. Зображення: Danny Morrison

Сон — одна з найважливіших та найзагадковіших функцій живих істот. Навіть небезпечні хижаки, коли сплять, виглядають беззахисними та умиротвореними, хоч їхній мозок продовжує активно працювати, обробляти інформацію, формуючи пам'ять та відновлюючи енергію. Крім того, сон тісно пов'язаний із терморегуляцією, тобто підтримкою оптимальної температури тіла. До речі, чи замислювались ви колись, як спали динозаври? Це питання зацікавило вчених, і воно привело їх до нового відкриття, яке змінює наше уявлення про цих доісторичних істот.

Так, як пише видання Phys.org, нещодавно команда палеонтологів та біологів з Університету Хоккайдо, Музею університету Хоккайдо, Університету штату Північна Кароліна та Монгольської академії наук опублікувала наукову статтю у журналі PLOS ONE, у якій стверджують, що виявили новий вид динозаврів, які, спали не так, як інші стародавні рептилії.

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Що відомо про знайдений новий вид динозаврів?

Рештки доісторичної істоти знайшли у Монгольській Гобі. Їм щонайменше 71 млн років. Це виявився новий вид альваресзаврів, дрібних теропод (м’ясоїдних двоногих динозаврів), який має назву Jaculinykus yaruui (перекладається як "швидкий, крихітний дракон").

Раніше вони вважалися різновидом птахів, що не літають, а тепер їх класифікують як манірапторових динозаврів, тип, який не відноситься до птахів, але все ще є спорідненим з ними.

Цей знайдений динозавр за життя був майже метр заввишки та важив близько 30 кг. Перед тим як померти, Jaculinykus yaruui зручно вмостився, ніби збирається спати. Його шия і хвіст були зігнуті, а задні кінцівки стиснуті під таз. Таким чином він займав мінімальний простір і зберігав тепло.

Скам'янілості динозавра Jaculinykus yaruui. Зображення: journals.plos.org

Що сенсаційного дізналися вчені про сон динозавра?

Ця поза сну, у якій скам'янів Jaculinykus yaruui, дуже схожа на позу сна сучасних птахів, які є нащадками динозаврів.

Птахи згортаються, коли сплять, щоб зменшити втрату тепла через поверхню тіла та підтримувати постійну температуру. Це особливо важливо для птахів, що літають та які мають високий метаболізм, через що потребують багато енергії.

Динозавр Jaculinykus yaruui спить, як сучасні птахи. Зображення: Seiji Yamamoto/PLOS ONE

Але чому Jaculinykus yaruui, який не вмів літати, спав так само?

Вчені припускають, що це свідчить про те, що маніраптори, група динозаврів, до якої належав Jaculinykus yaruui, мали високу температуру тіла і були теплокровними, як птахи та ссавці.

Теплокровність дозволяє тваринам бути активними в різних умовах, але також потребує великої кількості енергії та ефективної терморегуляції. Сон у згорнутій позі міг бути способом заощадити тепло та енергію під час відпочинку.

Що змінює нове відкриття дослідників?

Це відкриття не тільки розширює наше розуміння поведінки динозаврів, а й дає нові підказки про походження птахів та їхні еволюційні адаптації. Виявляється, що поза сну птахів могла бути успадкована від своїх давніх предків.

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