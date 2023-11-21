Які динозаври колись жили у вашому місті — вебкарта, що відправить у минуле

Невеликі динозаври хижаки Целофізис баурі (Coelophysis bauri). Фото: Liscianigiochi Srl. All Rights Reserved

Чи цікаво вам було б дізнатися, які саме динозаври блукали вашим містом мільйони років тому? Звичайно, вчені поки що не можуть запропонувати машину часу, щоб це зробити. Проте, поринути у світ доісторичних істот можна за допомогою інтерактивного вебсайту.

Як розповідає видання Futurism, сайт, що отримав назву "Стародавня Земля" (Ancient Earth), був розроблений старшим інженером Discord Яном Вебстером, який також є творцем найбільшої бази даних динозаврів в інтернеті The Dinosaur Database.

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Як працює вебкарта та що цікавого можна дізнатися

Так, сайт "Стародавня Земля" може запропонувати багато захопливих можливостей. Перше, що ми бачимо перед собою — 3D-глобус Землі, за допомогою якого можна простежити, як мінялася наша планета з плином часу, від 750 мільйонів років тому до сьогодення.

Далі ще цікавіше, у верхній частині сторінки можна обрати бажаний період часу — від 750 мільйонів років тому до 20 мільйонів.

Трохи нижче й правіше можна обрати одну з видатних подій в історії планети, таких як поява перших зелених водоростей, перших комах або перших динозаврів.

А у рядку зліва є можливість написати своє місто та подивитися, які істоти мешкали на цій території в певний період історії Землі.

Одразу під цим рядком можна побачити види стародавніх істот, проте, на жаль, ця функція доступна не для всіх міст. Ви можете натиснути на кожну з назв доісторичних тварин, щоб дізнатися про неї більше вже на окремій сторінці.

А унизу вебсайту короткий опис того, який період ви обрали та чим він характеризувався.

Який вигляд має інтерактивна вебкарта. Скріншот порталу

Мандруємо Україною — які доісторичні істоти населяли наші міста

Ми теж, не змогли пройти повз та трохи помандрували Україною у часи, коли планету населили перші динозаври (220 млн років тому).

Так, зазначається, що це середній Тріасовий період, коли Земля оговтувалася після пермсько-тріасового вимирання. У цей час почали з'являтися маленькі динозаври такі як терапсиди та архозаври, а також перші літаючі хребетні.

На жаль, для більшості українських міст немає списку динозаврів. Зокрема, невідомо, які саме істоти блукали Києвом, Харковом, Дніпром або Одесою.

Та ми змогли дізнатися хто мешкав у Львові, Івано-Франківську, Вінниці та Чернівцях.

220 млн років тому Львовом блукали наземні хижаки Граллатори (лат. Grallator). Їх назва у перекладі означає "довгоногий". Також у ті далекі часи Місто Лева мало вихід до великої води, тож біля нього можна було зустріти таких морських монстрів як Мезозаври, які належали до групи водних лускатих рептилій.

Морські динозаври Мезозаври, яких можна було побачити у Львові мільйони років тому. Зображення: deviantart.com

Похизуватися різноманіттям може Івано-Франківськ, на його території колись мешкали такі істоти:

біхаріозавр — рід рослиноїдних динозаврів завроподів;

вальдозавр — рід двоногих рослиноїдних динозаврів-орнітопод;

ігуанодон — рід рослиноїдних птахотазових динозаврів;

гіпсилофодон — рід рослиноїдних динозаврів;

овенодон — рід ігуанодонтичних динозаврів.

Вінницю колись населяли травоїдні динозаври Залмоксис, які належали до роду птахотазових рептилій, а також травоїдні Мохлодони з роду ігуанодонтів. Такіж самі динозаври мешкали й в у Чернівцях.

Хіба вони не чарівні?

Травоїдні динозаври Мохлодони. Зображення: magyardinoszaurusz.hu

Ви також можете легко влаштувати подібну мандрівку у минуле, обирайте той період, який цікавить вас найбільше та подорожуйте, розширюючи свій кругозір й дізнаючись більше про стародавніх істот, які колись панували на планеті Земля.

Раніше ми писали про доісторичних істот, які жили у Північній півкулі Землі мільйони років назад — вчені назвали їх пекельними свинями.

Нагадаємо, ми розповідали, чому з нашої планети назавжди зникли тварини-гіганти, такі як динозаври.

Також ми повідомляли, що вчені дізналися про першого хижака, який жив задовго до динозаврів.