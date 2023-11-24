Как спали динозавры — ученые совершили невероятное открытие

Динозавр возле кладки с яйцами. Изображение: Danny Morrison

Сон — одна из самых важных и загадочных функций живых существ. Даже опасные хищники, когда спят, выглядят беззащитными и умиротворенными, хотя их мозг продолжает активно работать, обрабатывать информацию, формируя память и восстанавливая энергию. Кроме того, сон тесно связан с терморегуляцией, то есть поддержанием оптимальной температуры тела. Кстати, задумывались ли вы когда-нибудь, как спали динозавры? Этот вопрос заинтересовал ученых и привел их к новому открытию, которое меняет наше представление об этих доисторических существах.

Так, как пишет издание Phys.org, недавно команда палеонтологов и биологов из Университета Хоккайдо, Музея университета Хоккайдо, Университета штата Северная Каролина и Монгольской академии наук опубликовала научную статью в журнале PLOS ONE, в которой утверждают что обнаружили новый вид динозавров, которые спали не так, как другие древние рептилии.

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Что известно о найденном новом виде динозавров?

Останки доисторического существа были найдены в Монгольской Гоби. Им не менее 71 млн лет. Это оказался новый вид альваресзавров, мелких теропод (мясоедных двуногих динозавров), который называется Jaculinykus yaruui (переводится как "быстрый, крошечный дракон").

Раньше они считались разновидностью нелетающих птиц, а теперь их классифицируют как манирапторовых динозавров, тип, не относящийся к птицам, но все еще родственный им.

Этот найденный динозавр при жизни был почти метр высотой и весил около 30 кг. Перед тем как умереть, Jaculinykus yaruui удобно устроился, как будто собирается спать. Его шея и хвост были изогнуты, а задние конечности сжаты под таз. Таким образом, он занимал минимальное пространство и сохранял тепло.

Окаменелость динозавра Jaculinykus yaruui. Изображение: journals.plos.org

Что сенсационного узнали ученые о сне динозавра?

Эта поза сна, в которой окаменел Jaculinykus yaruui, очень похожа на позу сна современных птиц, являющихся потомками динозавров.

Птицы сворачиваются, когда спят, чтобы уменьшить потерю тепла через поверхность тела и поддерживать постоянную температуру. Это особенно важно для летающих птиц, у которых высокий метаболизм и которые требуют много энергии.

Динозавр Jaculinykus yaruui спит, как современные птицы. Изображение: Seiji Yamamoto/PLOS ONE

Но почему Jaculinykus yaruui, не умевший летать, спал так же?

Ученые предполагают, что это свидетельствует о том, что манирапторы, группа динозавров, к которой принадлежал Jaculinykus yaruui, имели высокую температуру тела и были теплокровными, как птицы и млекопитающие.

Теплокровность позволяет животным быть активными в разных условиях, но также требует большого количества энергии и эффективной терморегуляции. Сон в свернутой позе мог быть способом сэкономить тепло и энергию во время отдыха.

Что меняет новое открытие исследователей?

Это открытие не только расширяет наше понимание поведения динозавров, но и дает новые подсказки о происхождении птиц и их эволюционной адаптации. Оказывается, что поза сна птиц могла быть унаследована от их древних предков.

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