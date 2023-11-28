Як стародавні греки передбачили появу роботів — шокуюче відкриття вчених

Стародавні греки. Фото: google

Стародавні греки передбачали появу роботів, штучного інтелекту та інших технологічних інновацій у своїх міфах. Історик зі Стенфордського університету, доктор Адрієнн Майор, презентувала свою нову книжку "Боги і роботи", де підтверджує ці факти.

Про це повідомляє Greek Reporter.

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Історик Майор розповідає, що у своїх міфах стародавні греки передбачили появу штучного інтелекту, безпілотних автомобілів та навіть роботів-убивць. Вона навела приклад щодо Гефеста, грецького бога, відомого своєю майстерністю. Розповіла про його творіння — Пандору. Її описують як "злого робота зі штучним інтелектом", запрограмованого на те, щоб випустити зло у світ.

Окрім того, у своїй книзі Майор згадала поеми Гомера, де є безпілотні феакські кораблі в "Одіссеї" та автономні колісні триноги, що перевозять амброзію, в "Іліаді". Ці згадки, згідно з доктором Майор, передбачають появу безпілотних автомобілів та інших подібних засобів пересування в наш час.

Історик також здивувала археологічними знахідками в Храмі Артеміди Ефеської в Туреччині. Вони показують, що греки використовували димарі під підлогою храму для циркуляції тепла від вогнищ, забезпечуючи ранні форми центрального опалення. Таким чином, центральне опалення бере свій початок у Стародавній Греції.

Зазначається, що прототип сучасних термометрів також з'явився майже два тисячоліття тому, коли греки Александрії відкрили, як розширюється повітря під впливом високих температур. Філон Візантійський перетворив цю концепцію на перший термометр.

"Вивчення давньогрецьких технологій не лише проливає світло на їхні видатні інновації, але й дає цікаве уявлення про їхнє передбачення майбутнього технологічного прогресу", — підсумувала вчена Майор.

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