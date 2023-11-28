Как древние греки предсказали появление роботов — шокирующее открытие ученых

Древние греки. Фото: google

Древние греки предсказали появление роботов, искусственного интеллекта и других технологических инноваций в своих мифах. Историк из Стэнфордского университета, доктор Адриен Майор, представила свою новую книгу "Боги и роботы", где подтверждает эти факты.

Об этом сообщает Greek Reporter.

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Историк Майор рассказывает, что в своих мифах древние греки предсказали появление искусственного интеллекта, беспилотных автомобилей и даже роботов-убийц. Она привела пример вокруг Гефеста, греческого бога, известного своим мастерством. Рассказала о его творении — Пандоре. Ее описывают как "злого робота с искусственным интеллектом", запрограммированную на то, чтобы выпустить зло в мир.

Кроме того, в своей книге Майор упомянула поэмы Гомера, где есть беспилотные феакские корабли в "Одиссее" и перевозящие амброзию автономные колесные треноги в "Илиаде". Эти упоминания, согласно доктору Майору, предполагают появление беспилотных автомобилей и других подобных средств передвижения в наше время.

Историк также удивила археологическими находками в Храме Артемиды Эфесской в Турции. Они показывают, что греки использовали дымоходы под полом храма для циркуляции тепла от костров, обеспечивая ранние формы центрального отопления. Таким образом, центральное отопление берет свое начало в Древней Греции.

Отмечается, что прототип современных термометров также появился около двух тысячелетий назад, когда греки Александрии открыли, как расширяется воздух под влиянием высоких температур. Филон Византийский превратил эту концепцию в первый термометр.

"Изучение древнегреческих технологий не только проливает свет на их выдающиеся инновации, но и дает интересное представление об их предвидении будущего технологического прогресса", — подытожила ученая Майор.

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