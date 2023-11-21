Какие динозавры когда-то жили в вашем городе — веб-карта отправит в прошлое

Какие динозавры бродили по Львову миллионы лет назад — этот сайт отправит в прошлое
Интересно ли вам узнать, какие именно динозавры бродили по вашему городу миллионы лет назад? Конечно, учёные пока не могут предложить машину времени, чтобы это сделать. Тем не менее, погрузиться в мир доисторических существ можно с помощью интерактивного сайта.
Как рассказывает издание Futurism, сайт, получивший название "Древняя Земля" (Ancient Earth), был разработан старшим инженером Discord Яном Вебстером, который также является создателем крупнейшей базы данных динозавров в интернете The Dinosaur Database.
Как работает вебкарта и что интересного можно узнать
Так, сайт "Древняя Земля" может предложить много увлекательных возможностей. Первое, что мы видим перед собой — 3D-глобус Земли, с помощью которого можно проследить, как менялась наша планета с течением времени, от 750 миллионов лет назад до настоящего времени.
Далее еще интереснее, в верхней части страницы можно выбрать желаемый период времени — от 750 миллионов лет назад до 20 миллионов.
Несколько ниже и правее можно выбрать одно из выдающихся событий в истории планеты, таких как появление первых зеленых водорослей, первых насекомых или первых динозавров.
А в строке слева есть возможность написать свой город и посмотреть, какие существа жили на этой территории в определенный период истории Земли.
Сразу под этой строкой можно увидеть виды древних существ, однако, к сожалению, эта функция доступна не всем городам. Вы можете нажать на каждое название доисторических животных, чтобы узнать о нем больше уже на отдельной странице.
А внизу сайта краткое описание того, какой период вы выбрали, и чем он характеризовался.
Путешествуем по Украине — какие доисторические существа населяли наши города
Мы тоже не смогли пройти мимо и отправились в небольшой тур по Украине, во времена, когда планету населили первые динозавры (220 млн лет назад).
Так, отмечается, что это средний Триасовый период, когда Земля приходила в себя после пермско-триасового вымирания. В это время начали появляться маленькие динозавры, такие как терапии и архозавры, а также первые летающие позвоночные.
К сожалению, для большинства украинских городов нет списка динозавров. В частности, неизвестно, какие именно существа бродили по Киеву, Харькову, Днепру или Одессе.
Но мы смогли узнать, кто жил во Львове, Ивано-Франковске, Виннице и Черновцах.
220 млн лет назад по Львову бродили наземные хищники Граллаторы (лат. Grallator). Их название в переводе означает "длинноногий". Также в те далекие времена Город Льва имел выход к большой воде, так что возле него можно было встретить таких морских монстров как Мезозавры, которые принадлежали к группе водных чешуйчатых рептилий.
Похвастаться разнообразием может Ивано-Франковск, на его территории когда-то обитали такие существа:
- бихариозавр — род растительноядных динозавров завроподов;
- вальдозавр — род двуногих растительноядных динозавров-орнитопод;
- игуанодон — род растительноядных птицетазовых динозавров;
- гипсилофодон — род растительноядных динозавров;
- овенодон — род игуанодонтических динозавров.
Винницу когда-то населяли травоядные динозавры Залмоксис, принадлежавшие к роду птицетазовых рептилий, а также травоядные мохладоны из рода игуанодонтов. Такие же динозавры жили и в Черновцах.
Разве они не очаровательны?
Вы также можете легко устроить подобное путешествие в прошлое, выбирайте интересующий вас период и путешествуйте, расширяя свой кругозор и узнавая больше о древних существах, когда-то господствовавших на планете Земля.
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