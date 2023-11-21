Какие динозавры когда-то жили в вашем городе — веб-карта отправит в прошлое

Маленькие динозавры хищники Целофизис баури (Coelophysis bauri). Фото: Liscianigiochi Srl. All Rights Reserved

Интересно ли вам узнать, какие именно динозавры бродили по вашему городу миллионы лет назад? Конечно, учёные пока не могут предложить машину времени, чтобы это сделать. Тем не менее, погрузиться в мир доисторических существ можно с помощью интерактивного сайта.

Как рассказывает издание Futurism, сайт, получивший название "Древняя Земля" (Ancient Earth), был разработан старшим инженером Discord Яном Вебстером, который также является создателем крупнейшей базы данных динозавров в интернете The Dinosaur Database.

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Так, сайт "Древняя Земля" может предложить много увлекательных возможностей. Первое, что мы видим перед собой — 3D-глобус Земли, с помощью которого можно проследить, как менялась наша планета с течением времени, от 750 миллионов лет назад до настоящего времени.

Далее еще интереснее, в верхней части страницы можно выбрать желаемый период времени — от 750 миллионов лет назад до 20 миллионов.

Несколько ниже и правее можно выбрать одно из выдающихся событий в истории планеты, таких как появление первых зеленых водорослей, первых насекомых или первых динозавров.

А в строке слева есть возможность написать свой город и посмотреть, какие существа жили на этой территории в определенный период истории Земли.

Сразу под этой строкой можно увидеть виды древних существ, однако, к сожалению, эта функция доступна не всем городам. Вы можете нажать на каждое название доисторических животных, чтобы узнать о нем больше уже на отдельной странице.

А внизу сайта краткое описание того, какой период вы выбрали, и чем он характеризовался.

Как выглядит интерактивная вебкарта. Скриншот портала

Путешествуем по Украине — какие доисторические существа населяли наши города

Мы тоже не смогли пройти мимо и отправились в небольшой тур по Украине, во времена, когда планету населили первые динозавры (220 млн лет назад).

Так, отмечается, что это средний Триасовый период, когда Земля приходила в себя после пермско-триасового вымирания. В это время начали появляться маленькие динозавры, такие как терапии и архозавры, а также первые летающие позвоночные.

К сожалению, для большинства украинских городов нет списка динозавров. В частности, неизвестно, какие именно существа бродили по Киеву, Харькову, Днепру или Одессе.

Но мы смогли узнать, кто жил во Львове, Ивано-Франковске, Виннице и Черновцах.

220 млн лет назад по Львову бродили наземные хищники Граллаторы (лат. Grallator). Их название в переводе означает "длинноногий". Также в те далекие времена Город Льва имел выход к большой воде, так что возле него можно было встретить таких морских монстров как Мезозавры, которые принадлежали к группе водных чешуйчатых рептилий.

Морские динозавры Мезозавры, которых можно было увидеть во Львове миллионы лет назад. Изображение: deviantart.com

Похвастаться разнообразием может Ивано-Франковск, на его территории когда-то обитали такие существа:

бихариозавр — род растительноядных динозавров завроподов;

вальдозавр — род двуногих растительноядных динозавров-орнитопод;

игуанодон — род растительноядных птицетазовых динозавров;

гипсилофодон — род растительноядных динозавров;

овенодон — род игуанодонтических динозавров.

Винницу когда-то населяли травоядные динозавры Залмоксис, принадлежавшие к роду птицетазовых рептилий, а также травоядные мохладоны из рода игуанодонтов. Такие же динозавры жили и в Черновцах.

Разве они не очаровательны?

Травоядные динозавры Мохладоны. Изображение: magyardinoszaurusz.hu

Вы также можете легко устроить подобное путешествие в прошлое, выбирайте интересующий вас период и путешествуйте, расширяя свой кругозор и узнавая больше о древних существах, когда-то господствовавших на планете Земля.

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