Вчені відкрили, яким був смак римських вин 2000 років тому — це неймовірно

Вино та виноробство у Стародавньому Римі. Колаж: Новини.LIVE

Археологам вдалося розкрити нові таємниці давньоримського виноробства, дослідивши глиняні глечики, які називалися доліями. Їх використовували у Стародавньому Римі для виробництва, ферментації, зберігання та витримки вин.

Який колір, запах, а головне смак мало римське вино понад 2 000 років тому відкрила група дослідників під керівництвом доктора Дімітрія Ван Лімбергена з Гентського університету та доктора Пауліни Комар з Варшавського університету. Їх наукова праця, що опублікована в журналі Antiquity, кидає виклик давнім припущенням про римське виноробство.

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Цікаві деталі дослідження

Щоб дізнатися секрети давньоримського виноробства, науковці порівняли старовинні долії із сучасними посудинами для виробництва вина.

В результаті вчені дійшли до висновку, що римляни дійсно володіли передовими знаннями та технологіями. Долії були високоспеціалізованими контейнерами з точною інженерією, що сприяло різноманіттю органолептичних характеристик вин.

Такий спеціальний глиняний глечик, закопаний у землю, дозволяв стародавнім римським виноробам контролювати температуру і рівень рН, що сприяло утворенню поверхневих дріжджів, а також хімічної речовини під назвою сотолон — дуже потужна ароматична сполука, солодка, неймовірно стійка з карамельним ароматом, нотами кленового сиропу та паленого цукру.

Стародавні римські винні підвали. Фото: Francesco Pizzimenti

Пористість глиняних долій, сприяла окисленню протягом усього процесу ферментації. Також багата на мінерали глина створювала унікальне відчуття сухості в роті, що подобалося "римському піднебінню".

А коригування форми, розміру та складу глини в долії, а також інноваційні методи зберігання свідчать про значний контроль римлян над кінцевим продуктом.

Тобто, залежно від складу глини, розміру долії та інших характеристик, можна було контролювати та змінювати смак, запах та колір вина.

Який колір мало стародавнє римське вино

У новому дослідженні вчені спростували поширену думку, що більшість римських вин були "білими". Насправді римські вина мали широкий спектр кольорів, від білого та жовтого до золотистого, бурштинового, коричневого, червоного та навіть чорного. При цьому колір не залежав від забарвлення на виноградній шкірці.

Який запах та смак мало вино понад 2000 років тому

Контроль окислення допомагав римлянам створювати приємні трав’янисті, горіхові та сухофруктові смаки.

Як розповіли дослідники, багато римських високоякісних вин виготовлялися з сушеного винограду, який надавав суслу високий рівень цукру, що своєю чергою ідеально підходило для створення дріжджової плівки.

Це відповідно надавало вину злегка пряного смаку, що супроводжувався ароматами підсмаженого хліба, яблук, смажених волоських горіхів і каррі.

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