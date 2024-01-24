Що їли європейці у часи неоліту — вчені дослідили страву віком 5000 років

Харчування європейців за часів неоліту. Зображення: kidzfeed.com

Раціон європейців навіть 5000 років тому був досить різноманітний. Страви могли складатися з багатьох компонентів, а головне — були смачними. Це вдалося з'ясувати вченим дослідивши залишки згорілої їжі, що збереглися на поверхні стародавнього керамічного посуду.

Так, дослідники з Центру спільних досліджень Кільського університету дізналися, що саме їли люди, які жили у Східному Гольштейні, Німеччина, у часи неоліту. Їхня наукова праця була опублікована в PLOS ONE, пише Phys.org.

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Зазначається, що науковці зосередилися на вивченні обгорілих залишків їжі, знайдених на поверхні керамічних посудин із неолітичного поселення Ольденбург LA 77 в Остгольштейні.

Один з авторів дослідження Люсі Куб’як-Мартенс зазначає, якщо тваринні жири поглинаються керамікою і залишають науковцям помітний сигнал, то компоненти рослинної їжі можна виявити лише в підгорілій харчовій скоринці, яка зустрічається не так вже й часто, а тому є цінною для розуміння тогочасного раціону.

5000-річна обгоріла харчова скоринка на керамічному фрагменті. Авторство: Kiel University

Щоб визначити, що саме лежало на тарілці стародавньої людини, фахівці використали скануючу електронну мікроскопію та хімічний аналіз.

В результаті вчені дізналися, що одна зі страв європейця часів неоліту складалася з таких компонентів:

зерна еммеру (Triticum dicoccum) або так звана крохмальна пшениця;

зерна ячменю;

насіння білої гусячої лапки — дикоросла багаторічна трав'яниста рослина, яка росте як бур’ян та дає багато крохмалистого насіння;

молочні продукти.

По суті, це була така собі молочна каша з корисними злаками та дикими рослинами. Ячмінь збирали у молочній стиглості та готували подібно до зеленої спельти, яку традиційно виробляють у Баден-Вюртемберзі. Еммер перероблявся в пророщеному стані, що надавало каші солодкого смаку.

Вчені припускають, що крупи та молочні продукти перероблялися на кашу для щоденного вживання в тих самих посудинах і становили збалансовану дієтичну основу раціону.

Це відкриття демонструє, що їжа в епоху неоліту була аж ніяк не м'якою, а досить різноманітною. Люди мали дуже диференційований та гарний смак.

Мікроскопічне зображення харчової кірки з кількома незрілими зернами ячменю. Авторство: Kiel University

Це дослідження показало наскільки важливий багатометодний підхід для реконструкції неолітичних рецептів, створених із різноманітних інгредієнтів.

Також воно розширює наше розуміння того, наскільки був тривалий та складний процес перетворення рослин на їжу в період, який слідував за впровадженням сільськогосподарського способу життя та культивованих рослин у північно-центральній Європі.

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