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Каким на вкус было вино более 2000 лет назад — ученые сделали невероятное открытие

26 января 2024 18:24
yevheniya-frusevych.jpg - Евгения Фрусевич
Ученые открыли, каким был вкус римских вин 2000 лет назад — это невероятно
Вино и виноделие в Древнем Риме. Коллаж: Новини.LIVE
yevheniya-frusevych.jpg - Евгения Фрусевич

Археологам удалось раскрыть новые тайны древнеримского виноделия, исследовав глиняные кувшины, называвшиеся долиями. Их использовали в Древнем Риме для производства, ферментации, хранения и выдержки вин.

Какой цвет, запах, а главное вкус имело римское вино более 2 000 лет назад, открыла группа исследователей под руководством доктора Димитрия Ван Лимбергена из Гентского университета и доктора Паулины Комар из Варшавского университета. Их научный труд, опубликованный в журнале Antiquity, бросает вызов давним предположениям о римском виноделии.

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Интересные детали исследования

Чтобы узнать секреты древнеримского виноделия, ученые сравнили старинные долии с современными емкостями для производства вина.

В результате ученые пришли к выводу, что римляне действительно обладали передовыми знаниями и технологиями. Долии были высокоспециализированными контейнерами с точной инженерией, что способствовало разнообразию органолептических характеристик вин.

Такой специальный глиняный кувшин, закопанный в землю, позволял древним римским виноделам контролировать температуру и уровень рН, что способствовало образованию поверхностных дрожжей, а также химического вещества под названием сотолон — очень мощное ароматическое соединение, сладкое, невероятно стойкое с карамельным ароматом, нотами кленового сиропа и жженого сахара.

 

Ученые открыли, каким был вкус римских вин 2000 лет назад – это невероятно.
Древние римские винные подвалы. Фото: Francesco Pizzimenti

Пористость глиняных долий, способствовала окислению на протяжении всего процесса ферментации. Также богатая минералами глина создавала уникальное ощущение сухости во рту, что нравилось "римскому небу".

А корректировка формы, размера и состава глины в долии, а также инновационные методы хранения свидетельствуют о значительном контроле римлян над конечным продуктом.

То есть, в зависимости от состава глины, размера долии и других характеристик, можно было контролировать и менять вкус, запах и цвет вина.

Какой цвет имело древнее римское вино

В новом исследовании ученые опровергли расхожее мнение, что большинство римских вин были "белыми". На самом деле римские вина имели широкий спектр цветов, от белого и желтого до золотистого, янтарного, коричневого, красного и даже черного. При этом цвет не зависел от цвета виноградной кожуры.

Какой запах и вкус имело вино более 2000 лет назад

Контроль окисления помогал римлянам создавать приятные травянистые, ореховые и сухофруктовые вкусы.

Как рассказали исследователи, многие римские высококачественные вина изготавливались из сушеного винограда, который предоставлял суслу высокий уровень сахара, что в свою очередь идеально подходило для создания дрожжевой пленки.

Это соответственно придавало вину слегка пряного вкуса, сопровождавшегося ароматами поджаренного хлеба, яблок, жареных грецких орехов и карри.

 

Каким на вкус было вино более 2000 лет назад — ученые сделали невероятное открытие
Схематическое изображение процесса брожения в долии. Авторство: M. García Ávila, Cella Vinaria Project

Ранее мы рассказывали, что ученым удалось узнать, как питались европейцы 5000 лет назад и какое блюдо было популярно во времена неолита.

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Древний Рим

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