Зуби відкрили таємницю стародавньої єгиптянки — займалася забороненою професією

Зображення єгипетської жінки у стародавньому храмі. Фото: Pxfuel

Не одне століття вчені досліджують життя та побут Стародавнього Єгипту. Завдяки багатьом артефактам та письменам достеменно відомо, що список професій, доступних жінкам у ті давні часи, був суттєво обмежений. Та схоже були й ті представниці прекрасної статі, які йшли проти правил, обираючи собі спеціальність до душі.

До такого несподіваного висновку прийшла дослідницька група з Університету Альберти, Канада. Своє неймовірне дослідження вони оприлюднили в Bioarchaeology of Marginalized People.

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Які професії були доступні для жінок Стародавнього Єгипту?

Завдяки численним розкопкам та вивченню стародавніх текстів, вченим вдалося встановити перелік професій, доступних для стародавніх єгиптянок. Найпоширенішими професіями були наступні:

жриці;

співачки;

музикантки;

танцівниці;

художниці;

татуювальниці;

пивоварки;

повитухи;

плакальниці;

ткалі (робота виключно з тканинами).

Варто зауважити, що більшість жінок належали до селянства і працювали зі своїми чоловіками на сільськогосподарських роботах. Або ж були домогосподарками, займаючись побутом, приготуванням їжі та доглядом за дітьми.

Зображення стародавніх єгиптянок, які займалися музикою. Фото: google.com

Жінка зі Стародавнього Єгипту, що руйнує стереотипи — що про неї відомо

Зазначається, що останки стародавньої єгиптянки були знайдені ще в 1970-х роках під час розкопок некрополя в Мендесі, який колись був столицею Стародавнього Єгипту.

Жінка жила приблизно в 2181-2055 роках до нашої ери (понад 4000 років тому) й померла, коли їй було за 50 років.

Очевидно, до цієї жінки відносилися з особливою шаною, порівняно з іншими останками тієї ж епохи. Адже її поклали в дерев’яну труну, вистелену очеретом. Також біля неї було знайдено алебастрові посудини, бронзове дзеркало, косметику та сусальне золото.

Заборонена професія — що вдалося дізнатися науковцям за зубами стародавньої єгиптянки?

Команда з Університету Альберти вирішила дослідити зуби стародавньої єгиптянки, щоб дізнатися більше про її життя. І висновки вони отримали дійсно дивовижні.

Науковці дослідили приблизно 1070 загальних зубів з даного некрополя (92 скелети). І лише зуби цієї жінки мали такий незвичайний малюнок зносу.

Два центральні верхньощелепні різці мали сильне клиноподібне зношення, а 14 зубів мали плоскі стирання. Дві моделі стертості 16 із 24 її зубів не відповідають прийому їжі, що означає, що вона використовувала свої зуби для чогось іншого.

Зношені різці стародавньої єгиптянки. Фото: Lovell & Palichuk, Bioarchaeology of Marginalized People

Подальший аналіз показує, що вона була майстром. Тобто займалася виготовленням побутових предметів з папірусу. Ця професія вважалася виключно чоловічою.

Дослідники вважають, що клиноподібний знос узгоджується зі зносом зубів інших культур по всьому світу, де ремісники розколювали рослинний матеріал, наприклад очерет, за допомогою зубів.

Якби майстриня використовувала зуби, щоб розколоти папірус, це могло б призвести до значного зносу, особливо тому, що папірус містить кремнеземні фітоліти, які сприяли б стиранню.

Зуб стародавньої єгиптянки під мікроскопом. Фото: Lovell & Palichuk, Bioarchaeology of Marginalized People

"Можна стверджувати, що ця рослина була Cyperus papyrus, водною осокою, яка рясно росла в дельті. Стебла папірусу використовували для дров, для виготовлення ящиків і кошиків для зберігання та транспортування товарів, для виготовлення сандалій, штор, килимків", — пишуть дослідники у своїй статті.

Таким чином жінка була талановитим майстром, який не шкодуючи своїх зубів, виготовляв для інших єгиптян корисні та потрібні товари. Очевидно, що її вироби були якісними та користувалися популярністю. Інакше б її не поховали з усіма почестями.

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