Колумб не був винуватцем великої епідемії сифілісу, і ось чому

Колумб не поширював сифіліс світом. Колаж Новини.LIVE

Існує досить популярна теорія нібито саме мореплавець Христофор Колумб поширив світом сифіліс. Зокрема він нібито завіз хворобу до Америки та став винуватцем масштабної епідемії у Європі наприкінці 15 століття. Але сучасні дослідники запевняють, людина, яка відкрила людству Новий світ, не винна. Знайдено нові докази, які це підтверджують.

Так, нові висновки науковців з Базельського та Цюріхського університетів, опубліковані в журналі Nature, ставлять під сумнів попередні теорії щодо поширення сифілісу іспанськими конкістадорами, пише Phys.org.

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Теорія поширення світом сифілісу Христофором Колумбом

Як відомо, за поширеною теорією, моряки та солдати Христофора Колумба підчепили сифіліс, що передається статевим шляхом, на острові Гаїті, завізши його у Новий світ, а потім таким же чином "доставивши" його у Європу, ставши винуватцями масштабної епідемії, яка розпочалася 1492 року. Варто зауважити, що серед археологів та істориків досі точаться дебати, чи винна у тому експедиція Колумба.

Що виявили вчені у новому дослідженні

Відомо, що міжнародна дослідницька група дослідила доісторичні кістки чотирьох осіб, які померли 2000 років тому в прибережний регіон Санта-Катерина в Бразилії, Південна Америка.

Було виявлено видимі патологічні зміни доісторичних кісток, які могли свідчити про те, що померлі страждали від хвороби, схожої на сифіліс. Також у кістках було виявлено генетичний матеріал збудника Treponema pallidum.

Скелети знайдені на археологічній ділянці Jabuticabeira II, Бразилія. Авторство: Dr. Jose Filippini

Це найдавніше підтверджене відкриття цього збудника на сьогодні, і воно доводить, що люди страждали від захворювань, схожих на сифіліс, відомих як трепонематози, задовго до відкриття Христофором Колумбом Америки.

"Наше дослідження показало, що ендемічний сифіліс вже був присутній у вологих зонах Бразилії близько 2000 років тому. Це означає, що люди вже заражалися ендемічним сифілісом, ймовірно, через контакт зі шкірою, більш ніж за 1000 років до прибуття Колумба в Новий Світ", — розповідає провідна авторка дослідження, професорка Верена Шунеманн.

Скелет на місці в Jubuicabeira II, Бразилія. Авторство: Dr. Jose Filippini

Інші докази, які доводять, що Колумб не був винуватцем поширення сифілісу світом

"Той факт, що результати свідчать про ендемічний тип трепонемних захворювань, а не про сифіліс, що передається статевим шляхом, залишає невизначеним походження сифілісу, що передається статевим шляхом", — пояснює докторант Базельського університету та один із провідних авторів наукової праці Кертту Маяндер.

Однак автори вважають, що є багато підстав для того, щоб трепонематози були широко поширені в Європі ще до часів Колумба.

"Оскільки ми не виявили сифілісу, що передається статевим шляхом, у Південній Америці, теорія про те, що Колумб привіз сифіліс до Європи, здається більш малоймовірною", — погоджується Шунеманн.

Фактично, попередні відкриття її групи, наприклад, у Фінляндії та Польщі, свідчать про те, що деякі форми трепонематозу вже існували в Європі.

Treponema pallidum. Авторство: sciencephotogallery.com

А розвиток сифілісоподібних захворювань могла спричинити рекомбінація. Багато видів бактерій обмінюються властивостями, які мають еволюційну користь, за допомогою так званого горизонтального переносу генів або рекомбінації. Порівняння між доісторичною ДНК у кістках Бразилії та сучасними патогенами показує, що такі події рекомбінації справді мали місце.

Дослідження команди також показало, що ці патогени виникли в якийсь момент між 12 000 і 550 роками до нашої ери. Тому історія цих патогенів тягнеться набагато далі, ніж передбачалося раніше.

"Хоча походження сифілісу все ще залишає простір для фантазії, принаймні тепер ми точно знаємо, що трепонематози не були чужими для жителів Америки, які жили та померли за століття до того, як континент був досліджений європейцями", — підсумовує Шунеманн.

Автори нового дослідження сподіваються, що подальші вивчення доісторичної ДНК можуть призвести до відкриття походження венеричного сифілісу.

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