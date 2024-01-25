Колумб не был виновником масштабной эпидемии сифилиса, и вот почему

Колумб не распространял сифилис по миру. Коллаж Новини.LIVE

Существует довольно популярная теория, что якобы именно мореплаватель Христофор Колумб распространил по миру сифилис. В частности, он якобы завез болезнь в Америку и стал виновником масштабной эпидемии в Европе в конце 15 века. Но современные исследователи уверяют, что человек, открывший человечеству Новый мир, не виноват. Найдены новые доказательства, подтверждающие это.

Так, новые выводы ученых из Базельского и Цюрихского университетов, опубликованные в журнале Nature, ставят под сомнение предыдущие теории распространения сифилиса испанскими конкистадорами, пишет Phys.org.

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Теория распространения по миру сифилиса Христофором Колумбом

Как известно, согласно популярной теории, моряки и солдаты Христофора Колумба подцепили передающийся половым путем сифилис на острове Гаити, завезя его в Новый мир, а затем таким же образом "доставив" его в Европу, став виновниками масштабной эпидемии, которая началась в 1492 году. Стоит заметить, что среди археологов и историков до сих пор идут ожесточенные дебаты, виновата ли в этом экспедиция Колумба.

Что обнаружили ученые в новом исследовании

Известно, что международная исследовательская группа исследовала доисторические кости четырех человек, умерших 2000 лет назад в прибрежном регионе Санта-Катерина в Бразилии, Южная Америка.

Были обнаружены видимые патологические изменения доисторических костей, которые могли свидетельствовать, что умершие страдали болезнью, похожей на сифилис. Также в костях был обнаружен генетический материал возбудителя Treponema pallidum.

Скелеты, найденные на археологическом участке Jabuticabeira II, Бразилия. Авторство: Dr. Jose Filippini

Это древнейшее подтвержденное открытие этого возбудителя сегодня, и оно доказывает, что люди страдали от заболеваний, похожих на сифилис, известных как трепонематозы, задолго до открытия Христофором Колумбом Америки.

"Наше исследование показало, что эндемический сифилис уже присутствовал во влажных зонах Бразилии около 2000 лет назад. Это значит, что люди уже заражались эндемическим сифилисом, вероятно, из-за контакта с кожей, более чем за 1000 лет до прибытия Колумба в Новый Свет", — рассказывает ведущий автор исследования, профессор Верена Шунеманн.

Скелет на месте в Jubuicabeira II, Бразилия. Авторство: Dr. Jose Filippini

Другие доказательства, доказывающие, что Колумб не был виновником распространения сифилиса по миру

"Тот факт, что результаты свидетельствуют об эндемическом типе трепонемных заболеваний, а не о сифилисе, передающемся половым путем, оставляет неопределенным происхождение сифилиса, передающегося половым путем", — объясняет докторант Базельского университета и один из ведущих авторов научного труда Кертту Маяндер.

Однако авторы считают, что есть много оснований для того, чтобы трепонематозы были широко распространены в Европе еще до Колумба.

"Поскольку мы не обнаружили передаваемый половым путем сифилиса в Южной Америке, теория, что Колумб привез сифилис в Европу, кажется, более маловероятной", — соглашается Шунеманн.

Фактически, предыдущие открытия ее группы, например в Финляндии и Польше, свидетельствуют, что некоторые формы трепонематоза уже существовали в Европе.

Treponema pallidum. Авторство: sciencephotogallery.com

А развитие сифилисоподобных заболеваний могла вызвать рекомбинация. Многие виды бактерий обмениваются эволюционными свойствами, с помощью так называемого горизонтального переноса генов или рекомбинации. Сравнение между доисторической ДНК в костях Бразилии и современными патогенами показывает, что такие события рекомбинации действительно имели место.

Также исследование команды показало, что эти патогены возникли в какой-то момент между 12 000 и 550 годами до нашей эры. Поэтому история этих патогенов тянется гораздо дальше, чем предполагалось ранее.

"Хотя происхождение сифилиса все еще оставляет простор для фантазии, по крайней мере, теперь мы точно знаем, что трепонематозы не были чужими для жителей Америки, которые жили и умерли за столетие до того, как континент был исследован европейцами", — заключает Шунеманн.

Авторы нового исследования надеются, что дальнейшее изучение доисторической ДНК может привести к открытию происхождения венерического сифилиса.

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