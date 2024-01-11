Що вбило триметрових людиноподібних істот з Китаю — вчені знайшли відповідь

Силует гігантської людиноподібної істоти. Зображення: freepik.com

На території сучасного Китаю, колись мешкали досить незвичайні людиноподібні істоти, ріст яких міг досягати приголомшливих 3 метри. Та за дуже таємничих обставин цей вид повністю вимер. Сталося це приблизно 295 000–215 000 років тому.

Але, схоже, що міжнародна команда дослідників змогла розкрити це таємниче зникнення у своєму новому дослідженні, опублікованому в журналі Nature, пише IFLScience.

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Цими істотами є Gigantopithecus blacki — вид великої людиноподібної мавпи, яка існувала в пліоценовому та плейстоценовому періодах, приблизно між 9 та 6 млн років тому.

Цей вид мавп належав до родини гомінід (Hominidae) і вважається одним з найбільших приматів, які коли-небудь існували на Землі. G. blacki мав величезний розмір, приблизно 3 м у висоту та вагу до 300 кг.

Вид G. blacki у порівнянні з іншими приматами. Скриншот з Youtube

Як вчені дізналися про гігантських людиноподібних мавп?

Перші докази існування Гігантопітека з’явилися ще 1935 року, коли антрополог Ральф фон Кенігсвальд натрапив на незвичайний зразок у традиційній китайській аптеці в Гонконзі, позначений як "зуби дракона".

Дослідивши ці зуби, вчений з'ясував, що вони належали невідомому виду вимерлих мавп, яких він і назвав Gigantopithecus.

Навіть сьогодні лише 2000 скам’янілих зубів і чотири щелепні кістки є єдиним доказом існування цього виду. Тобто, дослідники насправді мало уявляють, як насправді могли виглядати ці створіння.

За їх припущеннями, G. blacki були схожі на орангутангів, тільки дуже великих. Щодо хутра, вони не впевнені, що цей вид був рудим.

Уявлення вчених, як могли виглядати Gigantopithecus blacki. Зображення: Garcia/Joannes-Boyau (Southern Cross University)

Таємниче вимирання виду G. blacki

Історія G. Blacki є загадкою в палеонтології: як така могутня істота могла вимерти в той час, коли інші примати адаптувалися та виживали. Вчені довго не могли знайти відповіді на це питання.

Як вимерли триметрові G. blacki — нове дослідження вчених

У новому дослідженні вчені намагалися з'ясувати, чому гігантські людиноподібні мавпи загинули передчасно, що стало причиною їхньої масової смерті.

Щоб знайти відповідь, величезна команда дослідників відправилася вивчати 22 печери в китайській провінції Гуансі. Вони зібрали зразки пилку, скам’янілостей і опадів.

Деякі печери в китайській провінції Гуансі, де були знайдені останки G. blacki. Фото: Yingqi Zhang (IVPP-CAS)

В результаті їм вдалося з'ясувати, що близько 2,3 млн років тому навколишнє середовище складалося з густих лісів із густим покривом, що було ідеальним для G. blacki та інших мешканців джунглів приматів, орангутангів (Pongo weidenreichi).

Однак приблизно 600 тис. років тому навколишнє середовище стало більш непередбачуваним. Через збільшення сезонів змінилося багато видів рослин. Ця зміна виявилася проблемою для G. blacki.

"Зміни навколишнього середовища, які почалися приблизно 600 тис. років тому, дійсно підкреслили адаптаційні можливості G. blacki проти P. weidenreichi (орангутангів). Більш сезонний клімат створював сухі періоди, коли фрукти було важко знайти. G. blacki покладався на менш поживну запасну їжу, таку як кора та гілки, тоді як P. weidenreichi був більш гнучким у своїй запасній їжі, харчуючись пагонами, листям, квітами, горіхами, насінням і навіть комахами та дрібними ссавцями", — пояснили науковці.

Дослідивши також зуби G. blacki, вчені виявили, що вони мали ознаки хронічного стресу, коли цей вид наближався до свого кінця, а його раціон також став менш різноманітним, оскільки ліси змінилися, відкрилися та висохли.

Зрештою, величезний розмір став для G. blacki крахом. У такі мінливі часи варто бути спритним і мобільним, що не так вже й легко, коли ваш зріст 3 м, а вага до 300 кг.

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