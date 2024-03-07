На Закарпатті вчені знайшли кам'яні знаряддя, яким понад мільйон років

Археолог під час розкопок на Закарпатті. Фото: Roman Garba

У селищі Кролеві Закарпатської області ще у 1980-х роках вчені знайшли камʼяні знаряддя праці, яких не могли датувати. Лише через 44 роки дізнались, що історичним знахідкам 1,4 мільйона років і це найдавніші докази існування людини в Європі.

Про це повідомляє науковий журнал Nature.

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Вчені розповіли, що знахідка кам'яних знарядь, яким понад мільйон років підтверджує те, що Homo erectus, або людина прямоходяча, заселяла Європу зі сходу на захід — з Кавказу через Карпати.

Кам'яні знаряддя, які знайшли на Закарпатті. Фото: Roman Garba

Кам'яні знаряддя, які знайшли на Закарпатті. Фото: Roman Garba

Кам'яні знаряддя, які знайшли на Закарпатті. Фото: Roman Garba

Український археолог з Академії наук Чеської Республіки у Празі Роман Гарба, який є співавтором дослідження заявив, що до цього часу не було жодних вагомих доказів міграції зі сходу на захід. А знахідна на Закарпаття їх подарувала.

"Для того, щоб визначити вік артефактів, ми з колегами використали метод датування на базі космогенних нуклідів — рідкісних ізотопів, що утворюються, коли космічні промені високих енергій стикаються з хімічними елементами в мінералах на поверхні Землі. За змінами в концентраціях цих космогенних нуклідів можна визначити вік мінералу", — пояснив вчений.

Так, в результаті досліджень було виявлено, що знайденим артефактам близько 1,4 мільйона років. Це робить Королево найдавнішим підтвердженим місцем проживання людей у Європі.

Нагадаємо, нещодавно вчені розкрили секретний рецепт, що подарував давньоєгипетським муміям вічне життя. Для цього вони використовували суміш з чотирьох інгредієнтів.

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