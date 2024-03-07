На Закарпатті вчені знайшли кам'яні знаряддя, яким понад мільйон років
У селищі Кролеві Закарпатської області ще у 1980-х роках вчені знайшли камʼяні знаряддя праці, яких не могли датувати. Лише через 44 роки дізнались, що історичним знахідкам 1,4 мільйона років і це найдавніші докази існування людини в Європі.
Про це повідомляє науковий журнал Nature.
Унікальна знахідка на Закарпатті
Вчені розповіли, що знахідка кам'яних знарядь, яким понад мільйон років підтверджує те, що Homo erectus, або людина прямоходяча, заселяла Європу зі сходу на захід — з Кавказу через Карпати.
Український археолог з Академії наук Чеської Республіки у Празі Роман Гарба, який є співавтором дослідження заявив, що до цього часу не було жодних вагомих доказів міграції зі сходу на захід. А знахідна на Закарпаття їх подарувала.
"Для того, щоб визначити вік артефактів, ми з колегами використали метод датування на базі космогенних нуклідів — рідкісних ізотопів, що утворюються, коли космічні промені високих енергій стикаються з хімічними елементами в мінералах на поверхні Землі. За змінами в концентраціях цих космогенних нуклідів можна визначити вік мінералу", — пояснив вчений.
Так, в результаті досліджень було виявлено, що знайденим артефактам близько 1,4 мільйона років. Це робить Королево найдавнішим підтвердженим місцем проживання людей у Європі.
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