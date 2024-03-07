На Закарпатье ученые нашли каменные орудия, которым более миллиона лет

Археолог во время раскопок на Закарпатье. Фото: Roman Garba

В поселке Кролеве Закарпатской области еще в 1980-х годах ученые обнаружили каменные орудия труда, которых не могли датировать. Только через 44 года узнали, что историческим находкам 1,4 миллиона лет и это древнейшие доказательства существования человека в Европе.

Об этом сообщает научный журнал Nature.

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Ученые рассказали, что находка каменных орудий, которым более миллиона лет подтверждает то, что Homo erectus, или человек прямоходящий, заселяла Европу с востока на запад — с Кавказа через Карпаты.

Каменные орудия, которые нашли на Закарпатье. Фото: Roman Garba

Каменные орудия, которые нашли на Закарпатье. Фото: Roman Garba

Каменные орудия, которые нашли на Закарпатье. Фото: Roman Garba

Украинский археолог из Академии наук Чешской Республики в Праге Роман Гарба, который является соавтором исследования, заявил, что до сих пор не было никаких веских доказательств миграции с востока на запад. А находящаяся на Закарпатье их подарила.

"Для того, чтобы определить возраст артефактов, мы с коллегами использовали метод датировки на базе космогенных нуклидов — редких изотопов, образующихся, когда космические лучи высоких энергий сталкиваются с химическими элементами в минералах на поверхности Земли. По изменениям в концентрациях этих космогенных нуклидов можно определить возраст минерала", — пояснил ученый.

Так, в результате исследований было обнаружено, что найденным артефактам около 1,4 миллиона лет. Это делает Королево самым древним подтвержденным местом жительства людей в Европе.

Напомним, недавно ученые раскрыли секретный рецепт, подаривший древнеегипетским мумиям вечную жизнь. Для этого они использовали смесь из четырех ингредиентов.

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