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На Закарпатье ученые нашли каменные орудия, которым более миллиона лет

7 марта 2024 02:56
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
На Закарпатье ученые нашли каменные орудия, которым более миллиона лет
Археолог во время раскопок на Закарпатье. Фото: Roman Garba
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В поселке Кролеве Закарпатской области еще в 1980-х годах ученые обнаружили каменные орудия труда, которых не могли датировать. Только через 44 года узнали, что историческим находкам 1,4 миллиона лет и это древнейшие доказательства существования человека в Европе.

Об этом сообщает научный журнал Nature.

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Ученые рассказали, что находка каменных орудий, которым более миллиона лет подтверждает то, что Homo erectus, или человек прямоходящий, заселяла Европу с востока на запад — с Кавказа через Карпаты.

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Каменные орудия, которые нашли на Закарпатье. Фото: Roman Garba
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Каменные орудия, которые нашли на Закарпатье. Фото: Roman Garba
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Каменные орудия, которые нашли на Закарпатье. Фото: Roman Garba

Украинский археолог из Академии наук Чешской Республики в Праге Роман Гарба, который является соавтором исследования, заявил, что до сих пор не было никаких веских доказательств миграции с востока на запад. А находящаяся на Закарпатье их подарила.

"Для того, чтобы определить возраст артефактов, мы с коллегами использовали метод датировки на базе космогенных нуклидов — редких изотопов, образующихся, когда космические лучи высоких энергий сталкиваются с химическими элементами в минералах на поверхности Земли. По изменениям в концентрациях этих космогенных нуклидов можно определить возраст минерала", — пояснил ученый. 

Так, в результате исследований было обнаружено, что найденным артефактам около 1,4 миллиона лет. Это делает Королево самым древним подтвержденным местом жительства людей в Европе.

Напомним, недавно ученые раскрыли секретный рецепт, подаривший древнеегипетским мумиям вечную жизнь. Для этого они использовали смесь из четырех ингредиентов.

Также мы сообщали, что искусственный интеллект помог раскрыть загадку таинственного свитка, уничтоженного извержением Везувия в 79 году нашей эры.

памятник архитектуры
археология
история
Закарпатье

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