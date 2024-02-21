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Розкрито секретний рецепт, що подарував давньоєгипетським муміям вічне життя

21 лютого 2024 07:34
4e8ad309-5613-4c45-00bd-554f4e194d00 - Тимофій Галаган
Як давньоєгипетські мумії зберігаються тисячоліттями — вчені розкрили секрет
Муміфіковані останки у Британському музеї. Фото: Jaroslav Moravcik/Adobe Stock
4e8ad309-5613-4c45-00bd-554f4e194d00 - Тимофій Галаган

Давньоєгипетське мистецтво бальзамування та збереження мумій залишається одним із найбільш загадкових і захопливих. Роками вчені намагалися розгадати цю таємницю і схоже таки вдалося. Зараз ми знаємо, що допомогло забальзамованим муміям "дожити" до наших днів.

Так, наукова група під керівництвом університетів Йорка та Маккуорі розкрила "рецепт" бальзамування. Їхня наукова праця була опублікована в Journal of Archaeological Science.  

Мумія, що допомогла зробити відкриття

Відомо, що "піддослідною" стала мумія, датована приблизно 3700-3500 роками до нашої ери, що зберігається в Єгипетському музеї в Турині, Італія, з 1901 року. 

На відміну від більшості доісторичних мумій у музеях, ця ніколи не піддавалася консервації. Саме це дозволило дослідникам провести точний науковий аналіз. Це перший випадок, коли масштабні тести були проведені на неушкодженій доісторичній мумії.

 

Розкрито секретний рецепт, що подарував давньоєгипетським муміям вічне життя
Мумія, що зберігається в музеї у Турині з 1901 року. Фото: Raffaella Bianucci

Коли померлих почали бальзамувати у Давньому Єгипті

Науковці дійшли висновку, що процес муміфікації в Давньому Єгипті міг розпочатися близько за 3000 років до появи письменності (3150 р. до н.е.) та за 3600 років до будівництва перших пірамід (2667 р. до н.е.). 

Секретний рецепт бальзамування тіл — який він 

Провівши хімічний аналіз, група дослідників з'ясувала, що при бальзамуванні стародавні єгиптяни використовували суміш, яка складалася з таких інгредієнтів:

  • рослинна олія;
  • розігріта хвойна смола; 
  • ароматичний рослинний екстракт;
  • рослинна камедь/цукор. 

Цією незвичайною сумішшю просочували похоронний текстиль, в який загортали тіло. 

 

Як давньоєгипетські мумії зберігаються тисячоліттями — вчені розкрили секрет
Збільшене зображення лляних волокон, у які Туринська мумія була загорнута для поховання. Авторство: Ron Oldfield

Як підкреслили науковці, ця консервуюча обробка з туринської мумії містила антибактеріальні компоненти в тих же пропорціях, що й ті, що використовувалися набагато пізніше, зокрема у періоди, коли прадавня єгипетська цивілізація була у піку свого розквіту. 

Раніше ми розповідали, що прадавній папірус відкрив таємницю будівництва Великої піраміди у Гізі.

Нагадаємо, ми писали, що всередині єгипетської мумії виявлено страшну знахідку.

Також ми повідомляли, що штучний інтелект  допоміг розкрити загадку таємничого сувою, знищеного виверженням Везувію у 79 році нашої ери.

археологія
Єгипет
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