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ШІ допоміг розкрити загадку таємничого сувою, знищеного виверженням Везувію

7 лютого 2024 22:44
4e8ad309-5613-4c45-00bd-554f4e194d00 - Тимофій Галаган
ШІ допоміг розшифрувати таємничий давньогрецький сувій — що там написано
Дослідження обвугленого сувою Геркуланума. Фото: University of Kentucky
4e8ad309-5613-4c45-00bd-554f4e194d00 - Тимофій Галаган

За допомогою штучного інтелекту вдалося прочитати невеликий фрагмент тексту, що містився в обвугленому давньогрецькому сувою, постраждалому під час виверження Везувію, так званий Геркуланумський сувій. Ця подія стала сенсацією в науковому світі. 

Так, відомо, що дане досягнення належить трьом студентам з Німеччини, Швейцарії та США. За пророблену роботу вони отримали приз у розмірі 700 тисяч доларів, пише IFLScience.

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Що відомо про таємничий обвуглений сувій?

Це один з багатьоз сувоїв, знайдених на віллі в місті Геркуланум, який так само як і Помпеї, постраждав від виверження Везувію у 79 році нашої ери. 

Є припущення, що ця вілла належала Луцію Кальпурнію Пізону Цезоніну, тестю Гая Юлія Цезаря. Він мав велику бібліотеку.

До наших днів збереглося близько 800 давньогрецьких сувоїв, проте прочитати їх практично неможливо через те, що вони перетворені на вуглинки. Саме тому вчені й шукають способи, як це зробити не пошкодивши артефакт. І ШІ наразі є головним помічником у цій справі. 

Що вдалося розшифрувати юним дослідникам за допомогою ШІ?

Щоб розшифрувати стародавній текст на обвугленому папірусі, фахівці скористалися комп'ютерною томографією та штучним інтелектом для відновлення тексту.

Група зуміла розшифрувати чотири уривки довжиною щонайменше 140 символів, що становить близько 5% документів.

В результаті вдалося дізнатися, що сувій, можливо, належав епікурейському філософу Філодему і містить тексти про музику, їжу та радість життя.

Зокрема, автор веде філософські роздуми про те, чи дійсно речі, які доступні в меншій кількості, приносять більше задоволення, ніж ті, які доступні в надлишку. Філософ вважає, що це не правда і зазначає: "як і у випадку з їжею, ми не відразу вважаємо, що дефіцитні речі є абсолютно приємнішими, ніж ті, яких є в надлишку".

 

 

ШІ допоміг розшифрувати таємничий давньогрецький сувій — що там написано
Давньогрецькій сувій. Зображення: Vesuvius Challenge 

Це відкриття може переписати історію ключових періодів стародавнього світу. Тож, у майбутньому дослідники планують продовжити роботу, щоб розшифрувати решту сувоїв.

 

Раніше ми писали, український математик розшифрував код да Вінчі, назвавши точну дату кінця світу. 

Нагадаємо, ми розповідали, ШІ допоміг вченим розкрити головну таємницю знаменитої картини Рафаеля.

Також ми повідомляли, у Ватикані знайшли втрачену главу Біблії

наука
Греція
вчені
штучний інтелект
сувій
виверження вулкану

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