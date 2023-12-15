Який вигляд мають сніжинки під мікроскопом насправді — неймовірні фото

Сніжинка, розміром 1 міліметр, під мікроскопом. Фото: Alexey Kljatov

Практично у всіх сніг асоціюється з чимось казковим або веселим, особливо напередодні новорічних свят. А от якщо пригледітися до кожної сніжинки окремо та ще й під мікроскопом, стає очевидним, що крижаний світ дійсно магічний.

Познайомити людство зі справжнім світом сніжинок й довести, що кожна з них дійсно унікальна вирішив фотограф та науковець Натан Мірволд, який розробив особливу камеру, що знімає сніжинки на мікроскопічному рівні.

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Свою особливу техніку вчений, який має ступінь доктора філософії з теоретичної математики та фізики в Прінстонському університеті та працював головним технічним директором у Microsoft впродовж 14 років, назвав "камерою сніжинок з найвищою роздільною здатністю у світі". Вона дозволяє фіксувати сніжинки на мікроскопічному рівні, даючи змогу уважно розгледіти крижаний об'єкт.

Простіше кажучи, система, яку розробив Мірвольд, складається з однієї частини мікроскопа та однієї частини камери, а також термоелектричної системи охолодження, рамою з вуглецевого волокна та світлодіодними ліхтарями, які виділяють менше тепла, ніж стандартні ліхтарі. У цієї камери присутні й інші важливі деталі й усе це разом працює у тандемі, щоб виконати важке завдання — захопити мініатюрний об'єкт та сфотографувати доки він не розтанув.

Камера для фотографування сніжинок. Фото: Nathan Myhrvold

Який вигляд мають сніжинки під мікроскопом — особливі роботи вченого

Звичайно, фотографувати сніжинки — це далеко не нове. Так першопрохідцем був фермер Вілсон Бентлі, який 1880 року уперше зняв сніжинку на мікроскопічному рівні. Його фотографії вважають джерелом натхнення для загальноприйнятої думки про те, що "не існує двох однакових сніжинок".

Понад століття потому галузь фотографії сніжинок продовжувала розвиватися семимильними кроками, що видно на сучасних зображеннях високої роздільної здатності, створених Мирвольдом за допомогою власної камери.

Тож, пропонуємо насолодитися цими магічними фото сніжинок під мікроскопом:

"Крижана королева" Натана Мірвольда. Зображення: Nathan Myhrvold

Цікаво, щоб зловити відповідний зразок й зробити точний знімок, науковець використовував не звичайне скло, а слайди зі штучного сапфіру, виготовлені з того самого кристалічного матеріалу, що й у високоякісних годинниках.

"Шквал жовтого ножа" демонструє складну структуру сніжинок. Зображення: Nathan Myhrvold

"Лише одна з кожної тисячі сніжинок ідеальна для фотографування", — каже дослідник.

"Немає двох однакових". Зображення: Nathan Myhrvold

У середньому Мірволд фотографує кожну сніжинку понад 100 разів або стільки разів, скільки він зможе, перш ніж сніжинка почне танути. Використовуючи спеціалізоване комп’ютерне програмне забезпечення, він поєднує кілька фотографій одного зразка, щоб створити остаточну фотографію.

Сніжинка-триптих 3. Зображення: Nathan Myhrvold

Сніжинка-триптих 2. Зображення: Nathan Myhrvold

Сніжинка-триптих 1. Зображення: Nathan Myhrvold

Чому сніжинки мають таку особливу форму?

Секрет унікальної форми кожної сніжинки в умовах їхнього утворення. Цей процес починається в атмосфері, де молекули води замерзають.

Основні етапи цього процесу виглядають так:

кристалізація — водяна пара в атмосфері конденсується на мікроскопічних частинках пилу або інших ядер конденсації, утворюючи кристалічні льодові ядра;

— водяна пара в атмосфері конденсується на мікроскопічних частинках пилу або інших ядер конденсації, утворюючи кристалічні льодові ядра; ріст кристалів — подальше надходження водяної пари призводить до росту кристала. Кожен кристал має тенденцію рости у вигляді шестикутної симетричної структури. Це пов'язано з молекулярною структурою води та специфічними умовами росту в атмосфері;

— подальше надходження водяної пари призводить до росту кристала. Кожен кристал має тенденцію рости у вигляді шестикутної симетричної структури. Це пов'язано з молекулярною структурою води та специфічними умовами росту в атмосфері; температура та вологість — в залежності від температури та рівня вологості в атмосфері форма сніжинки може змінюватися. До прикладу, щоб утворилися більш складні форми, необхідна висока вологість. Інші фактори, такі як вітер також можуть впливати на форму сніжинок.

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Раніше ми писали, що ентузіаст продемонстрував захопливі й водночас моторошні фото істот під мікроскопом, які ховаються у новорічній ялинці.

Також ми ділилися чудернацькими знімками листків та квітів канабісу під мікроскопом.