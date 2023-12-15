Как выглядят снежинки под микроскопом на самом деле — невероятные фото

Снежинка размером 1 миллиметр, под микроскопом. Фото: Alexey Kljatov

Практически у всех снег ассоциируется с чем-то сказочным или веселым, особенно в канун новогодних праздников. А вот если присмотреться к каждой снежинке отдельно, да еще и под микроскопом, становится очевидным, что ледяной мир действительно магический.

Познакомить человечество с настоящим миром снежинок и доказать, что каждая из них действительно уникальна решил фотограф и ученый Натан Мирволд, разработавший особую камеру, снимающую снежинки на микроскопическом уровне.

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Что это за камера и как она работает?

Свою особую технику ученый, имеющий степень доктора философии по теоретической математике и физике в Принстонском университете и работавший главным техническим директором в Microsoft на протяжении 14 лет, назвал "камерой снежинок с самым высоким разрешением в мире". Она позволяет фиксировать снежинки на микроскопическом уровне, позволяя внимательно рассмотреть ледяной объект.

Проще говоря, система, разработанная Мирвольдом, состоит из одной части микроскопа и одной части камеры, а также термоэлектрической системы охлаждения, рамой из углеродного волокна и светодиодными фонарями, которые выделяют меньше тепла, чем стандартные фонари. У этой камеры присутствуют и другие важные детали и все это вместе работает в тандеме, чтобы выполнить трудную задачу — захватить миниатюрный объект и сфотографировать, пока он не растаял.

Камера для съемки снежинок. Фото: Nathan Myhrvold

Как выглядят снежинки под микроскопом — особые работы ученого

Конечно, фотографировать снежинки — это далеко не новое. Так первопроходцем был фермер Уилсон Бентли, который в 1880 году впервые снял снежинку на микроскопическом уровне. Его фотографии считают источником вдохновения для общепринятого мнения, что "не существует двух одинаковых снежинок".

Больше века спустя отрасль фотографии снежинок продолжала развиваться семимильными шагами, что видно на современных изображениях высокого разрешения, созданных Мирвольдом с помощью собственной камеры.

Итак, предлагаем насладиться этими магическими фото снежинок под микроскопом:

"Ледяная королева" Натана Мирвольда. Изображение: Nathan Myhrvold

Интересно, чтобы поймать соответствующий образец и сделать точный снимок, ученый использовал не обычные стекла, а слайды из искусственного сапфира, изготовленные из того же кристаллического материала, что и в высококачественных часах.

"Шквал желтого ножа" показывает сложную структуру снежинок. Изображение: Nathan Myhrvold

"Лишь одна из каждой тысячи снежинок идеальна для фотографирования", — говорит исследователь.

"Нет двух одинаковых". Изображение: Nathan Myhrvold

В среднем Мирволд фотографирует каждую снежинку более 100 раз или столько раз, сколько он сможет, прежде чем снежинка начнет таять. Используя специализированное компьютерное программное обеспечение, он объединяет несколько фотографий одного образца, чтобы создать окончательную фотографию.

Снежинка-триптих 3. Изображение: Nathan Myhrvold

Снежинка-триптих 2. Изображение: Nathan Myhrvold

Снежинка-триптих 1. Изображение: Nathan Myhrvold

Почему снежинки имеют такую особую форму?

Секрет уникальной формы каждой снежинки в условиях их образования. Этот процесс начинается в атмосфере, где молекулы воды замерзают.

Основные этапы этого процесса выглядят так:

кристаллизация — водяной пар в атмосфере конденсируется на микроскопических частицах пыли или других ядер конденсации, образуя кристаллические ледовые ядра;

— водяной пар в атмосфере конденсируется на микроскопических частицах пыли или других ядер конденсации, образуя кристаллические ледовые ядра; рост кристаллов — дальнейшее поступление водяного пара приводит к росту кристалла. Каждый кристалл имеет тенденцию расти в виде шестиугольной симметричной структуры. Это связано с молекулярной структурой воды и специфическими условиями роста в атмосфере;

— дальнейшее поступление водяного пара приводит к росту кристалла. Каждый кристалл имеет тенденцию расти в виде шестиугольной симметричной структуры. Это связано с молекулярной структурой воды и специфическими условиями роста в атмосфере; температура и влажность — в зависимости от температуры и уровня влажности в атмосфере форма снежинки может изменяться. К примеру, чтобы образовались более сложные формы, необходима высокая влажность. Другие факторы, такие как ветер также могут влиять на форму снежинок.

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