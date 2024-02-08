Мозг влюбленных работает иначе — ученые выяснили, что с ним происходит

Влюблена пара на свидании. Фото: depositphotos.com

Чувство влюбленности можно сравнить с магией, окрыляющей и наполняющей жизнь яркими красками. Любовь заставляет нас засыпать и просыпаться с лучшими мыслями об объекте нашей любви. Именно в этот период большинство решений и поступков становятся иррациональными. Но почему это происходит? Почему мозг человека начинает работать по-другому?

Ответить на эти вопросы и открыть некоторые секреты нашего мозга смогла команда исследователей из Австралийского национального университета и Университета Канберры. Их научный труд был обнародован в журнале Behavioral Sciences.

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Чтобы раскрыть эту тайну человеческого мозга, ученые устроили особый эксперимент с участием 1556 влюбленных добровольцев. Они должны были пройти опрос, честно отвечая на вопросы, какие эмоции испытывают в присутствии партнера. Также важным фактором было то, сколько времени влюбленные проводят вместе.

Далее начался второй этап исследования, во время которого ученые сконцентрировались на 812 участниках, находившихся в романтических отношениях не более двух лет.

В своей работе ученые хотели выяснить, играет ли система поведенческой активации (BAS) какую-либо роль во время влюбленности.

Немного о BAS, чтобы быть в контексте

Простыми словами, система поведенческой активации (BAS) — это часть нашего мозга, отвечающая за то, как мы реагируем на вознаграждения. Когда BAS активирована, мы испытываем положительные эмоции, мотивацию и удовлетворение, что побуждает нас к совершению действий, чтобы получить больше вознаграждения. Таким образом, BAS помогает регулировать наше желание и мотивацию к достижению целей.

Ранее ученые уже связали BAS с различными аспектами человеческого поведения, а также психическими заболеваниями, например биполярным расстройством, однако в контексте любви этот механизм ранее не рассматривался.

Работа мозга во время влюбленности. Фото: shutterstock.com

К каким выводам пришли ученые в новом исследовании

Анализ полученных данных позволил выяснить, что в период романтической влюбленности действительно происходит активация BAS. Выяснилось, что этот механизм заставляет человека придавать чрезмерное значение партнеру, выделяя его среди других людей.

Результаты исследователей подтверждают, что многие реципиенты почувствовали, что влюбленность заставляет мозг работать совсем иначе: мысли и действия фактически обращаются только вокруг объекта романтической привязанности.

Ученые объясняют, что система BAS основана на повышенной генерации гормонов окситоцина и дофамина, вызывающих такие эйфорические ожидания.

К тому же работает и чистая физиология, нацеленная на эволюцию, продолжение рода. Поэтому в моменты влюбленности сама природа вынуждает партнеров сосредотачиваться только друг на друге, не распыляя внимание, не отвлекаясь от основной задачи.

Дальнейшие исследования любви

Авторы исследования отмечают, что эти знания проливают свет на то, почему любовь заставляет мозг работать иначе, однако необходимы дополнительные исследования, чтобы разгадать тайну разных подходов к любви у мужчин и женщин.

Далее австралийские ученые планируют провести более масштабный опрос, чтобы разделить влюбленных людей на четыре типа. Они считают, что, в конце концов, им удастся приблизить нас к пониманию функционирования человеческого мозга в состоянии влюбленности.

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