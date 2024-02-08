Мозок закоханих працює інакше — вчені з'ясували, що з ним відбувається

Закохана пара на побаченні. Фото: depositphotos.com

Почуття закоханості можна порівняти з магією, що окриляє та наповнює життя яскравими фарбами. Кохання змушує нас засинати та прокидатися з найкращими думками про об'єкт нашої любові. Саме у цей період більшість рішень та вчинків стають ірраціональними. Але чому це відбувається? Чому мозок людини починає працювати інакше?

Відповісти на ці питання та відкрити деякі таємниці нашого мозку змогла команда дослідників з Австралійського національного університету та Університету Канберри. Їх наукова праця була оприлюднена у журналі Behavioral Sciences.

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Щоб розкрити цю таємницю людського мозку, науковці влаштували особливий експеримент за участі 1556 закоханих добровольців. Вони мали пройти опитування, чесно відповідаючи на запитання, які емоції відчувають у присутності партнера. Також важливим фактором було те, скільки часу закохані проводять разом.

Далі розпочався другий етап дослідження, у якому вчені сконцентрувалися на 812 учасниках, які перебували в романтичних стосунках не більше двох років.

У своїй роботі вчені хотіли з'ясувати, чи відіграє система поведінкової активації (BAS) якусь роль під час закоханості.

Трохи про BAS, щоб бути в контексті

Простими словами, система поведінкової активації (BAS) — це частина нашого мозку, яка відповідає за те, як ми реагуємо на винагороди. Коли BAS активована, ми відчуваємо позитивні емоції, мотивацію та задоволення, що спонукає нас до вчинення дій, щоб отримати ще більше винагороди. Таким чином, BAS допомагає регулювати наше бажання та мотивацію до досягнення цілей.

Раніше вчені вже пов'язали BAS із різними аспектами людської поведінки, а також психічними захворюваннями, наприклад, біполярним розладом, проте в контексті кохання цей механізм раніше не розглядався.

Робота мозку під час закоханості. Фото: shutterstock.com

До яких висновків прийшли науковці у новому дослідженні

Аналіз отриманих даних дозволив з’ясувати, що у період романтичної закоханості дійсно відбувається активація BAS. З’ясувалося, що цей механізм змушує людину надавати надмірне значення партнеру, виділяючи його серед решти людей.

Результати дослідників підтверджують, що багато реципієнтів відчули, що закоханість змушує мозок працювати зовсім інакше: думки й дії фактично обертаються лише навколо об'єкта романтичної прихильності.

Вчені пояснюють, що система BAS заснована на підвищеній генерації гормонів окситоцину та дофаміну, що викликають такі ейфорійні очікування.

До того ж працює і чиста фізіологія, націлена на еволюцію, продовження роду. Тому в моменти закоханості сама природа змушує партнерів зосереджуватися тільки один на одному, не розпорошуючи увагу, не відволікаючись від основного завдання.

Подальші дослідження кохання

Автори дослідження зазначають, що ці знання проливають світло на те, чому кохання змушує мозок працювати інакше, однак потрібні додаткові дослідження, щоб розгадати таємницю різних підходів до кохання в чоловіків і жінок.

Далі австралійські науковці планують провести масштабніше опитування, щоб розділити закоханих людей на чотири типи. Вони вважають, що врешті-решт їм вдасться наблизити нас до розуміння функціонування людського мозку в стані закоханості.

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