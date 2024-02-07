ИИ помог расшифровать таинственный древнегреческий свиток — что там написано

Исследование обугленного свитка Геркуланума. Фото: University of Kentucky

С помощью искусственного интеллекта удалось прочесть небольшой фрагмент текста, который находился в обугленном древнегреческом свитке, пострадавшем во время извержения Везувия, так называемый Геркуланумский свиток. Это событие стало сенсацией в научном мире.

Так, известно, что данное достижение принадлежит трем студентам из Германии, Швейцарии и США. За проделанную работу они получили приз в размере 700 тысяч долларов, пишет IFLScience.

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Это один из многих свитков, найденных на вилле в городе Геркуланум, который так же как и Помпеи, пострадал от извержения Везувия в 79 году нашей эры.

Есть предположение, что эта вилла принадлежала Луцию Кальпурнию Пизону Цезонину, тестю Гая Юлию Цезарю. У него была большая библиотека.

До наших дней сохранилось около 800 древнегреческих свитков, однако прочесть их практически невозможно из-за того, что они превращены в угольки. Именно поэтому ученые ищут способы, как это сделать, не повредив артефакт. И ИИ сейчас является главным помощником в этом деле.

Что удалось расшифровать молодым исследователям с помощью ИИ?

Чтобы расшифровать древний текст на обугленном папирусе, специалисты использовали компьютерную томографию и искусственный интеллект для восстановления текста.

Группа сумела расшифровать четыре отрывка длиной не менее 140 символов, что составляет около 5% документов.

В результате удалось узнать, что свиток, возможно, принадлежал эпикурейскому философу Филодему и содержит тексты о музыке, еде и радости жизни.

В частности, автор ведет философские размышления о том, действительно ли вещи, которые доступны в меньшем количестве, доставляют большее удовольствие, чем те, которые доступны в избытке. Философ считает, что это не правда и отмечает: "как и в случае с едой, мы не сразу считаем, что дефицитные вещи абсолютно приятнее, чем те, которые есть в избытке".

Древнегреческий свиток. Изображение: Vesuvius Challenge

Это открытие может переписать историю ключевых периодов старого мира. Итак, в будущем исследователи планируют продолжить работу, чтобы расшифровать остальные свитки.

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