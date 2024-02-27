Камамбер и бри могут навсегда исчезнуть из магазинов — что происходит

Сыр камамбер находится на грани исчезновения — ученые объяснили, в чем причина
Для гурманов сыры бри и камамбер — настоящий деликатес, который в сочетании с другими продуктами и напитками может привести к гастрономическому блаженству. А вот для ученых и биологов это целая экосистема, состоящая из определенного набора грибов и бактерий, способных превратить молочные жиры и белки в сотни различных соединений. Именно эти соединения и отвечают за непревзойденный вкус, запах и текстуру.
Тем не менее камамбер и бри находятся на грани вымирания, а точнее те микроорганизмы, которые его создают, пишет издание Vox.
Постепенное вымирание микроорганизмов, дающих нам камамбер и бри
Ученые заявляют, что за последнее десятилетие генетическое разнообразие некоторых из этих микроорганизмов резко упало. Сейчас самые известные французские сыры выживают с помощью только одного хрупкого штамма грибов, рискующего исчезнуть навсегда, ведь он не способен на размножение.
Речь идет о штамме грибка Penicillium camemberti, который используется в камамбере и бри. Сегодня все сыры камамбер и бри во всем мире привиты именно этим одним генетически идентичным штаммом. Но однообразие имеет свою цену.
Как отмечают ученые, данный штамм грибка не может размножаться половым путем, как это может сделать большинство плесневых грибов — то есть он не может "размножаться" с другой особью для создания нового генетического разнообразия.
Чтобы создать больше этих грибов, сыроварам приходится их клонировать, подобно тому, как вы размножаете растение с помощью черенка. Но проблема состоит в том, что десятилетия репликации одной особи могут внести вредные ошибки в ее геном.
Можно ли спасти сыры бри и камамбер
По словам эволюционного биолога из Национального центра научных исследований (CNRS) Жанны Ропарс, способ спасти эти изысканные французские сыры существует, хотя он может привести к изменению вкуса продукта, запаха и вида и некоторых других изменений.
Так, чтобы приготовить камамбер или бри, производители сыра могут просто прививать коровье молоко другими грибами Penicillium biforme, который естественно присутствует в сыром молоке (эти микробы нужно было бы добавлять вручную, если молоко пастеризовано).
Группа Penicillium biforme имеет большое генетическое разнообразие, и эта плесень способна размножаться половым путем, что является ключевым для сохранения генетического разнообразия.
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