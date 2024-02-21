Смертельна зомбі-хвороба, що вражає оленів, може передатися людям — що відомо

Олень, що інфікований зомбі-хворобою. Колаж Новини.LIVE

Все частіше у світі фіксують спалахи невиліковної зомбі-хвороби у парнокопитних ссавців, переважно у диких оленів та лосів. Наразі епідемія найбільше шириться США, де смертельну інфекцію зафіксували у 32 штатах, а також кількома провінціями Канади. При цьому науковці попереджають, ризики, що захворювання вразить людину, залишаються високими.

Що відомо про зомбі-хворобу оленів, наскільки вона небезпечна та як вона здатна вразити людей, пише видання The Guardian.

Що це за хвороба та чим викликана

Офіційно хвороба має назву "chronic wasting disease" (CWD), що означає хронічна хвороба виснаження. Вона викликана пріонами — аномальними, трансмісивними патогенами. Тобто, аномально складеними білками, що викликають дегенерацію нервової системи та неврологічні ускладнення.

Як проявляється зомбі-хвороба оленів

Після ураження мозку пріонами, тварина починає пускати слину, стає млявою, втрачає координацію та має характерний "порожній погляд".

Саме через ці симптоми захворювання отримало неофіційну назву "хвороба оленів-зомбі".

"Хвороба оленів-зомбі". Фото: google.com

Чи є лікування проти CWD

За словами епідеміолога, доктора Майкла Остергольма, який вивчав у Великій Британії спалах губчастої енцефалопатії великої рогатої худоби або "коров’ячого сказу", спорідненого пріонного захворювання, CWD є "катастрофою".

Хвороба є смертельно небезпечною, оскільки нині немає відомих методів лікування чи вакцин.

Наразі людство немає ефективного простого способу викорінити хворобу ані у тварин, яких вона заражає, ані в навколишньому середовищі, яке забруднює.

Після зараження середовища збудник надзвичайно важко знищити. Він може роками зберігатися в бруді або на поверхнях, і він стійкий до дезінфекційних засобів, формальдегіду, радіації та спалювання при 600°C.

CWD у людей — чому варто задуматися про наслідки вже зараз

Як розповіли фахівці, CWD привернув увагу не лише тому, що він вражає великих тварин, але й через те, що він може подолати видовий бар’єр. Олені, лосі та інші парнокопитні ссавці можуть заразити худобу, інших ссавців, птахів або навіть людей.

При цьому епідеміологи підкреслюють, що відсутність "побічного" випадку ще не означає, що його не буде. Дослідження показали, що пріони можуть інфікувати клітини людини в лабораторних умовах, це підвищує ризик ураження.

Пріони, що вражають людський мозок. Фото: ingeniusua.org

Також люди можуть ненавмисно споживати м’ясо інфікованих оленів, так теж може передаватися захворювання.

З огляду на те, що в США розпочався сезон полювання, Центри США з контролю за захворюваннями та окремі штати закликають перевіряти видобуту дичину на захворювання, а м’ясо оленячих, які виглядають хворими, не споживати.

Як підрахував Alliance for Public Wildlife ще 2017 року, люди мимоволі з'їдають на рік від 7 000 до 15 000 тварин, інфікованих CWD. Очікувалося, що ця кількість щорічно зростатиме на 20%.

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