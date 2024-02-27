Камамбер та брі можуть назавжди зникнути з магазинів — що відбувається

Кіт спостерігає за господаркою, що ріже сир. Фото: istockphoto.com

Для гурманів сири брі та камамбер — справжній делікатес, який у поєднанні з іншими продуктами та напоями може довести до гастрономічного блаженства. А от для вчених та біологів — це ціла екосистема, що складається з певного набору грибів і бактерій, здатних перетворити молочні жири та білки на сотні різних сполук. Саме ці сполуки й відповідають за той неперевершений смак, запах та текстуру.

Проте, наразі камамбер та брі знаходяться на межі вимирання, а точніше ті мікроорганізми, які його створюють, пише видання Vox.

Поступове вимирання мікроорганізмів, що дарують нам камамбер та брі

Вчені заявляють, що за останнє десятиліття генетичне різноманіття деяких із цих мікроорганізмів різко впало. Наразі найвідоміші французькі сири виживають за допомогою лише одного тендітного штаму грибів, який ризикує зникнути назавжди, адже не здатен на розмноження.

Мова йде про штам грибка Penicillium camemberti, який використовується в камамбері та брі. Сьогодні всі сири камамбер і брі в усьому світі щеплені саме цим одним генетично ідентичним штамом. Але одноманітність має свою ціну.

Сир камамбер. Фото: Pond5 Images/Imago

Як зазначають науковці, даний штам грибка не може розмножуватися статевим шляхом, як це може зробити більшість цвілевих грибів — тобто він не може "розмножуватися" з іншою особиною для створення нового генетичного різноманіття.

Тож, щоб створити більше цих грибів, сироварам доводиться їх клонувати, подібно до того, як ви розмножуєте рослину за допомогою живця. Але проблема полягає у тому, що десятиліття реплікації однієї особини можуть внести шкідливі помилки в її геном.

Чи можна врятувати сири брі та камамбер

За словами еволюційного біолога з Національного центру наукових досліджень (CNRS) Жанни Ропарс, спосіб врятувати ці вишукані французькі сири існує, хоча він може призвести до зміни смаку продукту, запаху та вигляду та ще деяких змін.

Так, щоб приготувати камамбер або брі, виробники сиру можуть просто щепити коров’яче молоко іншими грибами Penicillium biforme, які природно присутні в сирому молоці (ці мікроби потрібно було б додавати вручну, якщо молоко пастеризоване).

Група Penicillium biforme має велику генетичну різноманітність, і ця цвіль здатна розмножуватися статевим шляхом, що є ключовим для збереження генетичної різноманітності.

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