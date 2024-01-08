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Окаменелости в возрасте 1,75 млрд лет помогли раскрыть тайну происхождения жизни

8 января 2024 19:34
yevheniya-frusevych.jpg - Евгения Фрусевич
Древние окаменелости помогли ученым раскрыть тайну происхождения жизни
Древние микрофосилии Navifusa majensis под микроскопом. Изображение: Grassy Bay Formation, Canada/BIIc6 Formation, DRC
yevheniya-frusevych.jpg - Евгения Фрусевич

Ученые, проводившие раскопки в пустыне на севере Австралии, обнаружили в горных породах крошечные структуры под названием тилакоиды — частицы окаменевших цианобактерий. в возрасте 1,75 млрд лет. Эта находка является древнейшим доказательством фотосинтеза на Земле, а также открывает тайну происхождения жизни на нашей планете.

К такому выводу пришли исследователи из Университета Льежа, Бельгия. Свой научный труд они опубликовали в журнале Nature, пишет Sci.News.

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Важные исторические нюансы

Как известно, в начале истории Земли в атмосфере и океанах было достаточно мало кислорода в свободном состоянии. Однако различные геохимические данные свидетельствуют, что примерно 2,4 млрд лет назад уровень кислорода внезапно вырос во время так называемого Большого окисления или Кислородной революции (Великое событие оксигенации).

Ученые пока не знают, что стало причиной этого. Однако одна из главных теорий говорит, что причиной стало появление фотосинтезирующих организмов. Похоже, что новое исследование это подтверждает.

Что известно о невероятном открытии — важные детали

Отмечается, что окаменевшие фотосинтетические структуры в возрасте 1,75 млрд лет (палеопротерозойская эра) обнаружены в коллекции загадочных цилиндрических микроископаемых Navifusa majensis из формации (совокупность горных пород) Макдермотт в Австралии.

Navifusa majensis считается цианобактерией. Микроструктуры представляют собой тилакоиды — связанные с мембраной структуры, которые находятся внутри хлоропластов растений и некоторых современных цианобактерий.

Установлено, что окаменевшие бактерии обладали способностью преобразовывать солнечный свет, воду и углекислый газ в энергию и кислород.

То есть обнаружение тилакоидов в образце этого возраста свидетельствует, что фотосинтез развился миллиарды лет назад. Этот процесс может быть старше даже обнаруженной окаменелости! То есть, фотосинтез появился примерно в то же время, когда случилась Кислородная революция.

 

Древние окаменелости помогли ученым раскрыть тайну происхождения жизни
Древние микрофосилии Navifusa majensis под микроскопом. Изображение: Nature

Что меняет это открытие?

Новое открытие ученых дает нам лучшее понимание ранних экосистем Земли и того, как возникла и развивалась жизнь на нашей планете.

Цианобактерии, вероятно, одни из первых организмов, осуществлявших кислородный фотосинтез, играли ключевую роль в наполнении атмосферы кислородом, что привело к Великому событию оксигенации, изменившему атмосферу и океаны Земли, а также поспособствовало развитию сложной жизни.

Исследователи уверены, что их научная работа открывает новые горизонты в исследовании эволюции жизни на Земле и помогает науке искать аналогичные процессы на других планетах.

И все же многие вопросы остаются без ответа, включая хронологию развития кислородного фотосинтеза и его связь с Большим событием оксигенации. Дальнейший анализ старых микроокаменелостей может внести вклад в раскрытие этих тайн и дать новые ключи к пониманию появления жизни на Земле.

Ранее мы сообщали, что ученые доказали, что растения умеют разговаривать и кричать от боли.

Напомним, мы писали, исследователям удалось разработать способ имитации фотосинтеза, не используя растения, чтобы снабдить марсианские колонии кислородом.

Также мы показывали удивительные кадры, как выглядит каннабис под микроскопом.

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