Прадавні скам'янілості допомогли вченим розкрити таємницю походження життя

Стародавні мікрофосилії Navifusa majensis під мікроскопом. Зображення: Grassy Bay Formation, Canada/BIIc6 Formation, DRC

Вчені, які проводили розкопки у пустелі на півночі Австралії, виявили у гірських породах крихітні структури під назвою тилакоїди — частинки скам'янілих ціанобактерій віком 1,75 млрд років. Ця знахідка є найдавнішим доказом фотосинтезу на Землі, а також відкриває таємницю походження життя на нашій планеті.

До такого висновку прийшли дослідники з Університету Льєжа, Бельгія. Свою наукову працю вони опублікували в журналі Nature, пише Sci.News.

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Важливі історичні нюанси

Як відомо, на початку історії Землі в атмосфері та океанах було досить мало кисню у вільному стані. Проте, різні геохімічні дані свідчать про те, що приблизно 2,4 млрд років тому рівень кисню раптово зріс під час так званого Великого окиснення або Кисневої революції (Велика подія оксигенації).

Науковці поки що не знають, що стало причиною цього. Однак одна з головних теорій говорить про те, що причиною стала поява фотосинтезуючих організмів. Схоже, що нове дослідження це підтверджує.

Що відомо про неймовірне відкриття — важливі деталі

Зазначається, що скам'янілі фотосинтетичні структури, віком 1,75 млрд років (палеопротерозойська ера), виявлені в колекції загадкових циліндричних мікрокопалин Navifusa majensis із формації (сукупність гірських порід) Макдермотт в Австралії.

Navifusa majensis вважається ціанобактерією. Мікроструктури являють собою тилакоїди — зв’язані з мембраною структури, що знаходяться всередині хлоропластів рослин і деяких сучасних ціанобактерій.

Встановлено, що скам’янілі бактерії мали здатність перетворювати сонячне світло, воду і вуглекислий газ на енергію і кисень.

Тобто виявлення тилакоїдів у зразку цього віку свідчить про те, що фотосинтез розвинувся мільярди років тому. Цей процес може бути старше навіть за виявлені скам'янілості! Тобто фотосинтез з'явився приблизно в той же час, коли трапилася Киснева революція.

Стародавні мікрофосилії Navifusa majensis під мікроскопом. Зображення: Nature

Що змінює це відкриття?

Нове відкриття вчених дає нам краще розуміння ранніх екосистем Землі й того, як виникло й розвивалося життя на нашій планеті.

Ціанобактерії, імовірно одні з перших організмів, які здійснювали кисневий фотосинтез, відігравали ключову роль у наповненні атмосфери киснем, що призвело до Великої події оксигенації, яка змінила атмосферу та океани Землі, а також сприяла розвитку складного життя.

Дослідники впевнені, що їх наукова праця відкриває нові горизонти в дослідженні еволюції життя на Землі та допомагає науці шукати аналогічні процеси на інших планетах.

Та все ж багато питань залишаються без відповіді, включно з хронологією розвитку кисневого фотосинтезу і його зв’язком із Великою подією оксигенації. Подальший аналіз старих мікроскам'янілостей може зробити внесок у розкриття цих таємниць і дати нові ключі до розуміння появи життя на Землі.

Раніше ми повідомляли, вчені довели, що рослини вміють розмовляти та кричати від болю.

Нагадаємо, ми писали, дослідникам вдалося розробити спосіб імітації фотосинтезу, не використовуючи рослини, щоб забезпечити марсіанські колонії киснем.

Також ми показували дивовижні кадри, який вигляд має канабіс під мікроскопом.