Олень, инфицированный зомби-болезнью. Коллаж Новини.LIVE

Все чаще в мире фиксируют вспышки неизлечимой зомби-болезни у парнокопытных млекопитающих, преимущественно у диких оленей и лосей. В настоящее время эпидемия больше распространяется США, где смертельную инфекцию зафиксировали в 32 штатах, а также несколькими провинциями Канады. При этом ученые предупреждают, риски, что заболевание поразит человека, остаются высокими.

Что известно о зомби-болезни оленей, насколько она опасна и как она способна поразить людей, пишет издание The Guardian.

Что это за болезнь и чем вызвана

Официально болезнь называется "chronic wasting disease" (CWD), что означает хроническая болезнь истощения. Она вызвана прионами — аномальными, трансмиссивными патогенами. То есть аномально сложенными белками, вызывающими дегенерацию нервной системы и неврологические осложнения.

Как проявляется зомби-болезнь оленей

После поражения мозга прионами животное начинает пускать слюну, становится вялым, теряет координацию и имеет характерный "пустой взгляд".

Именно из-за этих симптомов заболевание получило неофициальное название "болезнь оленей-зомби".

"Болезнь оленей-зомби". Фото: google.com

Есть ли лечение против CWD

По словам эпидемиолога, доктора Майкла Остергольма, изучавшего в Великобритании вспышку губчатой энцефалопатии крупного рогатого скота или "коровьего бешенства", родственного прионному заболеванию, CWD является "катастрофой".

Болезнь смертельно опасна, поскольку в настоящее время нет известных методов лечения или вакцин.

Сейчас человечество не имеет эффективного простого способа искоренить болезнь ни у животных, которых она заражает, ни в загрязненной окружающей среде.

После заражения среды возбудитель очень тяжело уничтожить. Он может годами храниться в грязи или на поверхностях, и он устойчив к дезинфицирующим средствам, формальдегиду, радиации и сжиганию при 600°C.

CWD у людей — почему стоит задуматься о последствиях уже сейчас

Как рассказали специалисты, CWD привлек внимание не только потому, что он поражает больших животных, но и потому, что он может преодолеть видовой барьер. Олени, лоси и другие парнокопытные млекопитающие могут заразить скот, других млекопитающих, птиц или даже людей.

При этом эпидемиологи подчеркивают, что отсутствие побочного случая еще не означает, что его не будет. Исследования показали, что прионы могут инфицировать клетки человека в лабораторных условиях, что повышает риск поражения.

Прионы, поражающие человеческий мозг. Фото: ingeniusua.org

Также люди могут ненамеренно употреблять в пищу мясо инфицированных оленей, так тоже может передаваться заболевание.

Учитывая, что в США начался сезон охоты, Центры США по контролю за заболеваниями и отдельные штаты призывают проверять добытую дичь на заболевание, а мясо оленьих, которые выглядят больными, не потреблять.

Как подсчитал Alliance for Public Wildlife еще в 2017 году, люди непроизвольно съедают в год от 7 000 до 15 000 животных, инфицированных CWD. Ожидалось, что это количество будет ежегодно расти на 20%.

Ранее мы писали, что в 3500-летнем скелете обнаружили опасную болезнь.

Напомним, мы сообщали, что ученые назвали болезнь, из-за которой могли вымереть неандертальцы.

Также мы рассказывали, что ученые предупредили об угрозе вспышки пандемии из-за арктических зомби-вирусов.