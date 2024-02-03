Вчені назвали хворобу, через яку могли вимерти неандертальці

Сучасне зображення неандертальця. Фото: Matrix.info

Науковці з'ясували, що одні з пращурів сучасних людей — неандертальці, які жили на території Європи 35 тисяч років тому — хворіли на туберкульоз. Це стало відомо завдяки ДНК-аналізу їхніх решток, проведений дослідниками. З цього постає питання — чи зіграла ця хвороба свою роль у вимиранні цих древніх людей.

Результати дослідження вчених 2 лютого оприлюднило наукове видання Live Science.

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У кого вчені виявили туберкульоз

Група вчених повторно проаналізувала скелетні останки двох неандертальців, які були виявлені у печері Субалюк в Угорщині ще в 1932 року. Інша група перевірила їх на наявність мікобактерії туберкульозу, яка, власне, і викликає цю хворобу.

Ці останки містили ознаки і неандертальців і людей сучасного типу, тому вчені вважали, що мають справу з одними з останніх неандертальців регіону. Кістки, знайдені в печері, цікаві часом, коли померли їхні власники, оскільки приблизно тоді вимерли останні неандертальці.

Як померли субалюкські неандертальці

В обох неандертальців знайшли очевидні ознаки скелетної інфекції, у тому числі кісткові ураження вздовж хребта дорослої людини та всередині черепа дитини. Ці скелетні зміни, які називаються літичними ураженнями, відображають втрату кісткової маси, що призводить до утворення дірок. Згодом отвори заповнюються новою кісткою.

Літичні ураження можуть спричинити кілька хвороб, наприклад рак. Але їхня структура в організмі субалюкських неандертальців переконливо свідчить про те, що ті хворіли на туберкульоз.

Звідки взявся туберкульоз

Діагностування туберкульозу у неандертальців порушує питання про те, як вони заразилися. Цілком можливо, що вони перейняли хворобу у бізонів, м'ясо яких активно споживали в їжу.

Також не можна відкидати версію, що зважаючи на співпадіння в датуванні смерті субалюкських неандертальців та у зникненні всього виду, саме туберкульоз призвів до зникнення цього виду.

Група неандертальців біля печери. Фото: ZN.UA

Що відомо про неандертальців

Неандертальці є одним з підвидів древніх людей. Найімовірніше, неандертальці не були еволюційними попередниками сучасних людей, але певний час жили поряд з розумною людиною і між ними могло відбуватися схрещування. Також неандертальці мали міцнішу та кремезнішу статуру, ніж типові сучасні люди.

Назву вони отримали через за долину Неандерталь у Німеччині. Саме там археологи вперше виявили їх рештки.

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