Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Наука arrow Вчені назвали хворобу, через яку могли вимерти неандертальці arrow

Вчені назвали хворобу, через яку могли вимерти неандертальці

3 лютого 2024 22:03
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Вчені назвали хворобу, через яку могли вимерти неандертальці
Сучасне зображення неандертальця. Фото: Matrix.info
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Науковці з'ясували, що одні з пращурів сучасних людей — неандертальці, які жили на території Європи 35 тисяч років тому — хворіли на туберкульоз. Це стало відомо завдяки ДНК-аналізу їхніх решток, проведений дослідниками. З цього постає питання — чи зіграла ця хвороба свою роль у вимиранні цих древніх людей.

Результати дослідження вчених 2 лютого оприлюднило наукове видання Live Science.

Читайте також:

У кого вчені виявили туберкульоз

Група вчених повторно проаналізувала скелетні останки двох неандертальців, які були виявлені у печері Субалюк в Угорщині ще в 1932 року. Інша група перевірила їх на наявність мікобактерії туберкульозу, яка, власне, і викликає цю хворобу.

Ці останки містили ознаки і неандертальців і людей сучасного типу, тому вчені вважали, що мають справу з одними з останніх неандертальців регіону. Кістки, знайдені в печері, цікаві часом, коли померли їхні власники, оскільки приблизно тоді вимерли останні неандертальці.

Як померли субалюкські неандертальці

В обох неандертальців знайшли очевидні ознаки скелетної інфекції, у тому числі кісткові ураження вздовж хребта дорослої людини та всередині черепа дитини. Ці скелетні зміни, які називаються літичними ураженнями, відображають втрату кісткової маси, що призводить до утворення дірок. Згодом отвори заповнюються новою кісткою.

Літичні ураження можуть спричинити кілька хвороб, наприклад рак. Але їхня структура в організмі субалюкських неандертальців переконливо свідчить про те, що ті хворіли на туберкульоз.

Звідки взявся туберкульоз

Діагностування туберкульозу у неандертальців порушує питання про те, як вони заразилися. Цілком можливо, що вони перейняли хворобу у бізонів, м'ясо яких активно споживали в їжу.

Також не можна відкидати версію, що зважаючи на співпадіння в датуванні смерті субалюкських неандертальців та у зникненні всього виду, саме туберкульоз призвів до зникнення цього виду.

неандертальці
Група неандертальців біля печери. Фото: ZN.UA

Що відомо про неандертальців

Неандертальці є одним з підвидів древніх людей. Найімовірніше, неандертальці не були еволюційними попередниками сучасних людей, але певний час жили поряд з розумною людиною і між ними могло відбуватися схрещування. Також неандертальці мали міцнішу та кремезнішу статуру, ніж типові сучасні люди.

Назву вони отримали через за долину Неандерталь у Німеччині. Саме там археологи вперше виявили їх рештки.

Раніше ми розповідали, що вчені дослідили страву часів неоліту.

Нагадаємо, ми розповідали, що науковці розкрили таємницю вимирання триметрових людиноподібних істот з Китаю.

смерть
наука
хвороба
історія
людство

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

07:04 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 лютого — повний список

26 січня 2024
Новина з відео

07:04 Кого мобілізуватимуть до ЗСУ з 1 лютого лише за добровільною згодою — список

28 січня 2024

17:18 Екскомандир "Азову" Жорін відреагував на заяви щодо приєднання Закарпаття до Угорщини

24 січня 2024

15:01 Генерал ЗСУ заявив про необхідність зниження мобілізаційного віку чоловіків

26 січня 2024

23:13 ЗСУ шукають спеціалістів — які професії зараз найбільше потрібні

23 січня 2024

06:30Mirage-2000D: Україна хоче отримати літак, який збив F-16

21 січня 2024

10:01 Гроші на картці та податковий контроль — яка сума може викликати інтерес

24 січня 2024

19:57 Мобілізація у лютому 2024 — кого з українських працівників можуть забронювати

23 січня 2024

09:55 Лунін влітку приєднається до нового клубу — що відомо про трансфер

24 січня 2024

23:58 Мобілізація в Україні — які зміни чекають на юнаків з 18 років

Актуальне по темі