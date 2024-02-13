У 3500-річному скелеті виявили страшну хворобу — що кажуть вчені

Археологи розкопують мумії у стародавній гробниці в Луксорі. Зображення: Khaled Desouki/AFP

Науковці продовжують ретельно досліджувати стародавні поховання та рештки людей, що жили за тисячі років до нас, щоб дізнатися більше про наше минуле і те, з якими викликами доводилося стикатися. Нещодавнє дослідження 3500-річного скелету нубійської жінки закінчилося дійсно страшним відкриттям — небезпечною хворобою, яка вражає і сучасних людей.

Захопливу наукову працю міжнародна група дослідників опублікувала в International Journal of Paleopathology, пише Live Science.

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Де було знайдено 3500-річний скелет, уражений хворобою

Рештки скелету жінки, яка жила десь між 1750 і 1550 роками до нашої ери, були виявлені археологами під час розкопок 2018 року на кладовищі, розташованому вздовж берега Нілу поблизу Асуана, південь Єгипту.

Що відомо про скелет нубійської жінки

Особу було знайдено похованою разом із шкіряним одягом, бісером із страусиних яєчних шкаралуп і каменю, перламутровим браслетом і фрагментами нубійської та єгипетської кераміки.

Перші аналізи, проведені фахівцями, показали, що жінка мала зріст 1,5 м. На момент смерті їй було близько 25-30 років.

Її скелет хоч і був уражений хворобою, але добре зберігся і містив більшість кісток, включаючи руки та ноги. Тож, це допомогло науковцям провести ретельний остеологічний аналіз і поставити точний діагноз.

Резюме збережених елементів скелета та ерозивних уражень. Зображення: Holly Hunold Milling

Якою хворобою хворіла нубійська жінка з далекого минулого

Вчені не побачили пошкоджень поверхні суглобів, проте, натомість вони помітили порожнини або ерозивні ураження зі згладженими отворами.

Кістки 3500-річного скелета, уражені хворобою. Фото: M. Mant, et al

Такі ураження допомогли вченим прийти до висновку, що жінка хворіла на ревматоїдний артрит — аутоімунне захворювання, при якому імунна система помилково атакує тканини організму, що призводить до запалення, особливо в суглобах.

Імовірно нещасна відчула значне погіршення якості життя, особливо в міру прогресування захворювання, від якого немає ліків. Зокрема хвороба могла викликати набряки, біль і проблеми з рухливістю.

Уражені хворобою кістки жінки. Фото: M. Mant, et al

Ураження кісток та зміна профілю суглоба. Фото: M. Mant, et al

Як підкреслюють науковці, рябий скелет стародавньої нубійської жінки може бути одним із найперших відомих випадків ревматоїдного артриту у світі. Інші випадки хвороби в археологічних записах включають 5500-річні кістки зі стародавнього Єгипту та 5000-річні людські останки з Алабами.

Автори нового дослідження пишуть, що перші клінічно описані випадки ревматоїдного артриту виникли лише через тисячі років у Європі 17-го століття, причому в давньоєгипетських текстах про конкретну хворобу не згадувалося.

Варто зауважити, що відповідно до дослідження 2023 року в The Lancet Rheumatology, сьогодні менше ніж 1% дорослого населення планети має діагноз ревматоїдний артрит.

Раніше ми писали, що під час розкопок стародавнього поховання археологи виявили тіло людини, яка стала жертвою розп'яття.

Нагадаємо, ми розповідали, що всередині єгипетської мумії виявлено страшну знахідку.

Також ми повідомляли, що науковці відтворили обличчя хлопчика з дивним черепом, який жив у Норвегії 8300 років тому.