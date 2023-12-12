Новые аномалии в Бермудском треугольнике угрожают живым существам — что известно

Разрушительный водоворот в Атлантическом океане. Фото: wallpapercave.com

Бермудский треугольник — мистическая область у Бермудских островов, окутанная легендами и жуткими историями о неизвестных явлениях и загадочных исчезновениях судов и самолетов. А еще это часть Атлантического океана, за которой ученые наблюдают уже 40 лет. Их последние выводы озадачивают, ведь происходящие новые аномальные изменения угрожают всем морским существам.

Так, последние результаты проекта, известного как Бермудское атлантическое исследование временных рядов (BATS), были обнародованы в научном журнале Frontiers in Marine Science, пишет Phys.org.

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Отмечается, что исследователи следят за водой вокруг Бермудских островов с 1983 года, отбирая ежемесячно пробы для оценки физики, биологии и химии поверхности и глубин океана. С этого времени морская вода стала практически неузнаваемой.

Бермудские острова окружены Атлантическим океаном. Фото: google.com

Произошли следующие изменения за последние 40 лет:

поверхность субтропического Северного Атлантического океана нагрелась примерно на 1°C;

уровень кислорода в океанической воде упал на 6%;

вода стала более соленой, то есть в воде растворено больше соли;

повысилась кислотность воды на 30%.

Как отметил исследователь океана из Бермудского института наук, профессор Школы будущего океана в Университете штата Аризона Николас Бейтс, все эти изменения наносят ущерб биоразнообразию региона, а некоторые виды могут просто исчезнуть.

Это исследование демонстрирует, как мировые океаны претерпевают резкие непоправимые изменения вследствие углубления климатического кризиса.

Стоит отметить, что подобные наблюдательные станции можно найти вблизи Гавайев, Канарских островов, Исландии и Новой Зеландии. Исследователи подчеркивают, что все они наблюдают одинаковые тревожные изменения по потеплению, засолению и подкислению океана.

"Эти наблюдения дают представление о скорости изменений в недавнем прошлом потепления океана и его химии. Они дают ключевые признаки грядущих изменений в следующие десятилетия. Они также являются доказательством региональных и глобальных изменений в окружающей среде и экзистенциальных вызовов, с которыми мы столкнемся как люди, так и общества в ближайшем будущем", — объяснил Бейтс.

Справка

Бермудские острова — это британская заморская территория в северной части Атлантического океана, состоящая из почти 200 островов и расположена примерно в 1770 км от побережья Майами. Эта территория наиболее известна во всем мире благодаря Бермудскому треугольнику, морскому региону юго-западнее островов, где при невыясненных обстоятельствах исчезли или утонули десятки самолетов и кораблей.

Расположение Бермудского треугольника. Фото: Getty Images

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