Археолог зламав таємниче прокляття фараонів, секрет низки смертей розкрито

Прокляття єгипетських фараонів, що вбивало людей. Фото: Новини.LIVE

Роками вчені намагалися розгадати справжню таємницю "прокляття фараонів". Чому кожен, хто вривався до стародавньої єгипетської гробниці через деякий час нездужав та помирав від невідомої хвороби? Зняти печатку смерті вдалося провідному єгипетському археологу Захі Хавассу.

Про справжню наукову причину смертей вчений розповів виданню The U.S. Sun.

Читайте також:

Як з'явилося "прокляття фараонів"?

Страшна легенда про прокляття давньоєгипетських царів зародилася в 1920-1930-х роках після того, як британський археолог Говард Картер відкрив гробницю фараона Тутанхамона в долині царів. Тоді дослідники нібито знайшли в усипальниці гранітну плиту, на якій було написано, що той, хто порушить спокій фараона, буде підданий прокляттю.

Коли деякі члени експедиції або інші особи, які були пов'язані з розкопками, померли при загадкових обставинах або стали жертвами нещасливих випадків, це призвело до поширення чуток про прокляття.

Щонайменше 6 людей померли, а один з них, Лорд Карнавон, надто швидко загинув після відкриття могили. Лікарі встановили, що причиною стали ускладнення, які виникли внаслідок інфекції.

Англійський єгиптолог Говард Картер біля золотого саркофага Тутанхамона в Єгипті, 1922 рік. Фото: Getty Images

Перші спроби розгадати таємницю?

З того часу багато дослідників намагалися розгадати таємницю смертей тих, хто після "порушення сну" фараонів помирав від невідомої інфекції або хвороби.

Більшість вчених прийшли до думки, що виною міг бути специфічний грибок, а саме аспергілл, який може перебувати в бруді, пилу та повітрі, а також має властивості викликати гострі респіраторні інфекції, особливо у людей з ослабленою імунною системою.

Що дізнався про "прокляття фараонів" Захі Хавасс?

На думку легендарного археолога, причиною був зовсім не грибок. Річ у тім, що у гробниці з мумією можуть міститися невидимі мікроби, здатні викликати інфекції в археологів, які входять туди відразу після відкриття.

"Коли в гробниці знаходиться мумія, у цій мумії є мікроби, яких ви не бачите. Раніше археологи поспішали, заходили в гробниці, заражалися мікробами й помирали", — сказав учений.

Щоб уникнути цього, Хавасс і його колеги вживають запобіжних заходів, залишаючи місце розкопок на пів години після відкриття, щоб забезпечити "очищення" приміщення від мікробів, присутніх у повітрі.

Археолог, колишній державний міністр у справах старожитностей Єгипту Захі Хавасс. Фото: Getty Images

Археолог наводить приклад своєї роботи з нещодавно виявленою гробницею, де був знайдений запечатаний саркофаг вагою 25 тонн приблизно в 19 метрах під землею.

"Кришка саркофага важила близько шести тонн. Її залишили відкритою на пів години, поки не вийшло погане повітря. Я сунув голову і нічого. Прокляття фараонів — це простомікроби", — резюмував Хавасс.

Він підкреслює, що такі заходи безпеки, як провітрювання допомагають уникнути небезпек, пов’язаних із "прокляттям".

Раніше ми повідомляли, що археологи знайшли давньоєгипетську гробницю з мумією, одержимою зміями.

Нагадаємо, ми писали, експерти показали цифрове зображення єгиптянина, який жив майже 35 тисяч років тому.

Також ми розповідали, що в африканській пустелі знайшли жовте скло позаземного походження.