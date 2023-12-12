Нові аномалії у Бермудському трикутнику загрожують живим істотам — що відомо

Руйнівний вир у Атлантичному океані. Фото: wallpapercave.com

Бермудський трикутник — містична область біля Бермудських островів, оповита легендами та моторошними історіями про невідомі явища та загадкові зникнення судів та літаків. А ще це частина Атлантичного океану, за яким вчені спостерігають вже 40 років. Їхні останні висновки спантеличують, адже нові аномальні зміни, які відбуваються, загрожують усім морським істотам.

Так, останні результати проєкту, відомого як Бермудське атлантичне дослідження часових рядів (BATS), були оприлюднені в науковому журналі Frontiers in Marine Science, пише Phys.org.

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Зазначається, що дослідники стежать за водою навколо Бермудських островів з 1983 року, щомісяця відбираючи проби для оцінки фізики, біології та хімії поверхні та глибин океану. З цього часу морська вода стала практично невпізнаною.

Бермудські острови, оточені Атлантичним океаном. Фото: google.com

Відбулися наступні зміни за останні 40 років:

поверхня субтропічного Північного Атлантичного океану нагрілася приблизно на 1°C;

рівень кисню в океанічній воді впав на 6%;

вода стала більш солоною, тобто у воді розчинено більше солі;

підвищилася кислотність води на 30%.

Як зазначив дослідник океану з Бермудського інституту наук, професор Школи майбутнього океану в Університеті штату Арізона Ніколас Бейтс, усі ці зміни завдають шкоди біорізноманіттю регіону, а деякі види можуть просто зникнути.

Це дослідження демонструє, як світові океани зазнають різких непоправних змін унаслідок поглиблення кліматичної кризи.

Варто зауважити, що подібні спостережні станції також можна знайти поблизу Гаваїв, Канарських островів, Ісландії та Нової Зеландії. Дослідники підкреслюють, що всі вони спостерігають однакові тривожні зміни щодо потепління, засолення та підкислення океану.

"Ці спостереження дають уявлення про швидкість змін у недавньому минулому потепління океану та його хімії. Вони дають ключові ознаки майбутніх змін у наступні десятиліття. Вони також є доказом регіональних і глобальних змін у навколишньому середовищі та екзистенційних викликів, з якими ми зіткнемося як люди, так і суспільства в найближчому майбутньому", — пояснив Бейтс.

Довідка

Бермудські острови — це британська заморська територія в північній частині Атлантичного океану, що складається з майже 200 островів і розташована приблизно за 1770 км від узбережжя Маямі. Ця територія найбільш відома в усьому світі завдяки Бермудському трикутнику, морському регіону на південний захід від островів, де за нез’ясованих обставин зникли або потонули десятки літаків та кораблів.

Розташування Бермудського трикутнику. Фото: Getty Images

Раніше ми розповідали, що у Греції археологи виявили затоплене підземне місто, підозрюють, що це може бути Атлантида.

Нагадаємо, ми писали, що знаменитий археолог розгадав таємницю "прокляття фараонів", що вбивало людей.

Також ми повідомляли, що дослідники знайшли найдавнішу рукотворну піраміду у світі, яка старша навіть за Єгипетські. Вона була побудована в Індонезії ще 25 тис. років тому.