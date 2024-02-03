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Ученые назвали болезнь, из-за которой могли вымереть неандертальцы

3 февраля 2024 22:03
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Ученые назвали болезнь, из-за которой могли вымереть неандертальцы
Современное изображение неандертальца. Фото: Matrix.info
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Ученые выяснили, что одни из предков современных людей — неандертальцы, жившие на территории Европы 35 тысяч лет назад — болели туберкулезом. Это стало известно благодаря ДНК-анализу их остатков, проведенному исследователями. Из этого возникает вопрос — сыграла ли эта болезнь свою роль в вымирании древних людей.

Результаты исследования ученых 2 февраля опубликовало научное издание Live Science.

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У кого ученые обнаружили туберкулез

Группа ученых повторно проанализировала скелетные останки двух неандертальцев, обнаруженных в пещере Субалюк в Венгрии еще в 1932 году. Другая группа проверила их на наличие микобактерии туберкулеза, которая собственно и вызывает эту болезнь.

Эти останки содержали признаки неандертальцев и людей современного типа, поэтому ученые считали, что имеют дело с одними из последних неандертальцев региона. Кости, найденные в пещере, интересны временем, когда умерли их владельцы, поскольку примерно тогда вымерли последние неандертальцы.

Как умерли субалюкские неандертальцы

У обоих неандертальцев обнаружили очевидные признаки скелетной инфекции, в том числе костные поражения вдоль позвоночника взрослого человека и внутри черепа ребенка. Эти скелетные изменения, называемые политическими поражениями, отражают потерю костной массы, что приводит к образованию дыр. Впоследствии отверстия заполняются новой костью.

Литические поражения могут вызвать несколько болезней, например рак. Но их структура в организме субалюкских неандертальцев убедительно свидетельствует о том, что те болели туберкулезом.

Откуда взялся туберкулез

Диагностирование туберкулеза у неандертальцев поднимает вопрос о том, как они заразились. Вполне возможно, что они переняли болезнь у бизонов, мясо которых активно употреблялось в пищу.

Также нельзя исключать версию, что ввиду совпадения в датировании смерти субалюкских неандертальцев и в исчезновении всего вида именно туберкулез привел к исчезновению этого вида.

неандертальцы
Группа неандертальцев у пещеры. Фото: ZN.UA

Что известно о неандертальцах

Неандертальцы являются одним из подвидов старых людей. Скорее всего, неандертальцы не были эволюционными предшественниками современных людей, но некоторое время жили рядом с умным человеком и между ними могло происходить скрещивание. Также неандертальцы имели более крепкое и крепкое телосложение, чем типичные современные люди.

Название они получили через долину Неандерталь в Германии. Там археологи впервые обнаружили их останки.

Ранее мы рассказывали, что ученые исследовали блюдо времен неолита.

Напомним, мы рассказывали, что ученые раскрыли тайну вымирания трехметровых человекоподобных существ из Китая.

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