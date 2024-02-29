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Ученые "оживили" Данте — как на самом деле выглядел поэт, описавший рай и ад

29 февраля 2024 18:24
4e8ad309-5613-4c45-00bd-554f4e194d00 - Тимофей Галаган
Как выглядел на самом деле великий Данте — ученые впервые воссоздали лицо
Фреска Доменико ди Микелино "Божественная комедия, освещающая Флоренцию". Фото: wikipedia/public domain
4e8ad309-5613-4c45-00bd-554f4e194d00 - Тимофей Галаган

Данте Алигьери — известный итальянский поэт эпохи Возрождения, которого называют отцом итальянской литературы. Именно он написал будоражащую и вызывающую искреннее восхищение "Божественную комедию". Его детальное изображение и поэтическое описание ада и рая сохранились даже спустя сотни лет. Однако точное изображение самого писателя оставалось загадкой, поскольку большинство портретов было написано уже после его смерти.

Впервые команда исследователей из Федерального университета Уберландии в Бразилии использовали современные технологии, чтобы воспроизвести настоящий облик Данте Алигьери. Научная работа была обнародована в журнале компьютерной 3D-графики OrtogOnLineMag, пишет издание The Telegraph.

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Следует заметить, что наши представления о внешности Данте в основном основываются на известной картине Боттичелли 1495 года.

Исключительный портрет показывает писателя в профиль. Он имеет длинный нос и острый подбородок, перекликающийся с подобным изображением писателя, изображенным на фреске во Флорентийском соборе.

 

Как выглядел на самом деле большой Данте — ученые впервые воспроизвели лицо выдающегося писателя
Портрет Данте, написанный Боттичелли. Изображение: wikipedia.org

Череп Данте, раскрывающий тайны его внешности — новое исследование

Бразильский эксперт по графике Сисеро Мораес и его соавтор Тьяго Бейни использовали в исследовании внешности Данте, не только сохранившиеся до наших дней сведения, но и настоящий череп писателя.

Команда использовала процесс, называемый аппроксимацией лица, который делает серию проекций на основе статистических данных, полученных из томографии и ультразвукового анализа, и сочетается с анатомической деформацией (когда оцифрованное лицо живого донора искривляется, пока оно не подойдет к соответствующему черепу, открывая лицо).

 

​ Впервые реконструированное лицо Данте
Реконструкция лица Данте. Изображение: Cicero Moraes/Pen News

3D-изображение Данте показывает, что у него был менее выраженный подбородок и орлиный нос, ранее изображаемый кончиком вниз. Данте имел большую голову, большой нос с характерными чертами, большие глаза и длинное лицо. Проект также обнаружил, что Данте имел череп больше среднего.

Господин Мораэс отметил, что большинство портретов Данте согласовываются с одним из немногих современных описаний того, как выглядел писатель.

"Большинство традиционных изображений основаны на информации, содержащейся в биографии Данте, составленной писателем Боккаччо. Однако Боккаччо не знал Данте лично и собирал отчеты от людей, близких к поэту и живших с ним. Все приближения, кажется, соответствуют описаниям Боккаччо, но мы стремимся выполнять строго то, что указывают кости", — сказал Мораес.

Ученые добавили цвет и субъективные элементы, такие как цвет глаз, кожи и одежды, согласно самым известным изображениям.

 

Как выглядел на самом деле большой Данте — ученые впервые воспроизвели лицо
Настоящий облик Данте Алигьери. Изображение: Cicero Moraes/Pen News

Господин Мораес отметил, что в 1302 году писатель был изгнан из своей родной Флоренции. Данте умер в Равенне в 1321 году. Поэтому исследователи пытались передать лицу страдания, выпавшие на долю художника.

"Это показывает гениального человека, но озлобленного изгнанием. Это факт, что Данте был гениальной личностью, которая была полна универсальности, повлияла не только на мировую литературу, но и на организацию языка и — возможно, немного преувеличивая — на создание целой нации", — подчеркнул господин Мораес.

 

Ученые воспроизвели реалистическое лицо Данте
Картина Уильяма Бугро "Данте и Вергилий в аду". Изображение: wikipedia.org

Ранее мы писали, что исследователи из Саудовской Аравии смогли воспроизвести облик женщины таинственного народа набатеи, жившей 2000 лет назад.

Напомним, мы рассказывали, что ученые реконструировали лицо мальчика со странным черепом, жившим в Норвегии 8300 лет назад.

Также мы сообщали, что ученые показали, как выглядела жена Ярослава Мудрого.

наука
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Данте Алигьери

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