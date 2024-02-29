Який вигляд насправді мав великий Данте — вчені вперше відтворили обличчя

Фреска Доменіко ді Мікеліно "Божествена комедія, яка освітлює Флоренцію". Фото: wikipedia/public domain

Данте Аліґ'єрі — відомий італійський поет доби Відродження, якого називають батьком італійської літератури. Саме він написав "Божественну комедію", що хвилює і викликає щире захоплення. Його детальне зображення і поетичний опис пекла та раю збереглися навіть через сотні років. Проте точне зображення самого письменника залишалося загадкою, оскільки більшість портретів були написані вже після його смерті.

Вперше команда дослідників з Федерального університету Уберландії в Бразилії використали сучасні технології, щоб відтворити справжню зовнішність Данте Аліґ'єрі. Наукова праця була оприлюднена в журналі комп’ютерної 3D-графіки OrtogOnLineMag, пише видання The Telegraph.

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Варто зауважити, що наші уявлення про зовнішність Данте переважно ґрунтуються на відомій картині Боттічеллі 1495 року.

Винятковий портрет демонструє письменника в профіль. Він має довгий ніс і гостре підборіддя, що перегукується з подібним зображенням письменника, зображеним на фресці у Флорентійському соборі.

Портрет Данте, написаний Боттічеллі. Зображення: wikipedia.org

Череп Данте, що розкрив таємниці його зовнішності — нове дослідження

Бразильський експерт із графіки Сісеро Мораєс і його співавтор Тьяго Бейні використали у дослідженні зовнішності Даанте, не тільки відомості, що збереглися до наших днів, а й справжній череп письменника.

Команда використала процес, який називається апроксимацією обличчя, який робить серію проєкцій на основі статистичних даних, отриманих з томографії та ультразвукового аналізу, і поєднується з анатомічною деформацією (коли оцифроване обличчя живого донора викривляється, поки воно не підійде до відповідного черепа, відкриваючи обличчя).

Реконструкція обличчя Данте. Зображення: Cicero Moraes/Pen News

3D-зображення Данте показує, що у нього було менш виражене підборіддя та орлиний ніс, який раніше зображували кінчиком до низу. Данте насправді мав велику голову, великий ніс з характерними рисами, великі очі та довге обличчя. Проєкт також виявив, що Данте мав череп більший за середній.

Пан Мораес зазначив, що більшість портретів Данте узгоджуються з одним із небагатьох сучасних описів того, як виглядав письменник.

"Більшість традиційних зображень засновані на інформації, що міститься в біографії Данте, складеній письменником Боккаччо. Однак Боккаччо не знав Данте особисто і збирав звіти від людей, близьких до поета і які жили з ним. Усі наближення, здається, відповідають описам Боккаччо, але ми прагнемо виконувати суворо те, що вказують кістки", — сказав пан Мораєс.

Вчені додали колір і суб’єктивні елементи, такі як колір очей, шкіри та одягу, згідно з найвідомішими зображеннями.

Справжня зовнішність Данте Аліґ'єрі. Зображення: Cicero Moraes/Pen News

Пан Мораєс зауважив, що 1302 року письменник був вигнаний зі своєї рідної Флоренції. Данте помер у Равенні 1321 року. Тому дослідники намагалися передати в обличчя страждання, які випали на долю митця.

"Це показує геніальну людину, але озлоблену вигнанням. Це факт, що Данте був геніальною особистістю, яка була сповнена універсальності, вплинула не лише на світову літературу, а й на організацію мови й — можливо, трохи перебільшуючи — на створення цілої нації", — підкреслив пан Мораєс.

Картина Вільяма Бугро "Данте та Вергілій у пеклі". Зображення: wikipedia.org

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