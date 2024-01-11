Что убило трехметровых человекоподобных существ из Китая — ученые нашли ответ

Силуэт гигантского человекоподобного существа. Изображение: freepik.com

На территории современного Китая, когда-то обитали довольно необычные человекоподобные существа, рост которых мог достигать ошеломляющих 3 метра. Но при очень таинственных обстоятельствах этот вид полностью вымер. Случилось это примерно 295 000-215 000 лет назад.

Но, похоже, что международная команда исследователей смогла раскрыть это таинственное исчезновение в своем новом исследовании, опубликованном в журнале Nature, пишет IFLScience.

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Этими существами являются Gigantopithecus blacki — вид большой человекообразной обезьяны, существовавшей в плиоценовом и плейстоценовом периодах, примерно между 9 и 6 млн лет назад.

Этот вид обезьян принадлежал к семейству гоминид (Hominidae) и считается одним из самых больших приматов, когда-либо существовавших на Земле. G. blacki имел огромный размер, примерно 3 м в высоту и вес до 300 кг.

Вид G. blacki по сравнению с другими приматами. Скриншот из Youtube

Как ученые узнали о гигантских человекообразных обезьянах?

Первые доказательства существования Гигантопитека появились еще в 1935 году, когда антрополог Ральф фон Кенигсвальд наткнулся на необычный образец в традиционной китайской аптеке в Гонконге, обозначенный как "зубы дракона".

Исследовав эти зубы, ученый выяснил, что они принадлежали неизвестному виду вымерших обезьян, которых он и назвал Gigantopithecus.

Даже сегодня только 2000 окаменелых зубов и четыре челюстных кости являются единственным доказательством существования этого вида. То есть, исследователи действительно мало представляют, как на самом деле могли выглядеть эти создания.

По их предположениям, G. blacki походили на орангутангов, только очень больших. Что касается меха, они не уверены, что этот вид был рыжим.

Представления ученых как могли выглядеть Gigantopithecus blacki. Изображение: Garcia/Joannes-Boyau (Southern Cross University)

Таинственное вымирание вида G. blacki

История G. Blacki является загадкой в палеонтологии: как такое могущественное существо могло умереть в то время, когда другие приматы адаптировались и выживали. Ученые долго не могли найти ответа на этот вопрос.

Как вымерли трехметровые G. blacki — новое исследование ученых

В новом исследовании ученые пытались выяснить, почему гигантские обезьяны погибли преждевременно, что стало причиной их массовой смерти.

Чтобы найти ответ, огромная команда исследователей отправилась изучать 22 пещеры в китайской провинции Гуанси. Они собрали образцы пыльцы, окаменелостей и осадков.

Некоторые пещеры в китайской провинции Гуанси, где были найдены останки G. Blacki. Фото: Yingqi Zhang (IVPP-CAS)

В результате им удалось выяснить, что около 2,3 млн. лет назад окружающая среда состояла из густых лесов с густым покровом, что было идеальным для G. blacki и других обитателей джунглей приматов, орангутангов (Pongo weidenreichi).

Однако примерно 600 тыс. лет назад окружающая среда стала более непредсказуемой. Из-за увеличения сезонов сменилось много видов растений. Это изменение оказалось проблемой для G. blacki.

"Изменения окружающей среды, начавшиеся примерно 600 тыс. лет назад, действительно подчеркнули адаптационные возможности G. blacki против P. weidenreichi (орангутангов). Более сезонный климат создавал сухие периоды, когда фрукты было трудно найти. G. blacki полагался на менее питательную запасную еду, такую как кора и ветки, тогда как P. weidenreichi был более гибким в своей запасной пище, питаясь побегами, листьями, цветами, орехами, семенами и даже насекомыми и мелкими млекопитающими", — объяснили ученые.

Исследовав также зубы G. blacki, ученые обнаружили, что они имели признаки хронического стресса, когда этот вид приближался к своему концу, а его рацион стал менее разнообразным, поскольку леса изменились, открылись и высохли.

В конце концов, огромный размер стал для G. blacki крахом. В такие изменчивые времена стоит быть ловким и мобильным, что не так уж легко, когда ваш рост 3 м, а вес до 300 кг.

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