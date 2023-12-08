Ученые нашли носитель данных, который будет работать вечно — что это

Ученые исследуют разные носители данных. Фото: Новини.LIVE

Ученые создали множество носителей данных, которыми пользуются люди во всем мире: жесткие диски, твердые и оптические диски, флэш-накопители, магнитные ленты, карты памяти, облачные носители и т.д. Но все они имеют свои недостатки и, как правило, недолговечны. Однако недавно исследователям похоже удалось найти идеальный инструмент, который будет хранить информацию вечно. Данное изобретение может стать революционным.

Так, по информации портала Toms Hardware, ученые из Городского университета Нью-Йорка (CUNY) на практике осуществили запись данных в дефектах алмазов, поместив туда большое количество информации. Более подробно о том, как это работает, далее в материале.

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Что известно о новом носителе данных?

Как объяснили исследователи в своем труде, опубликованном в научном журнале Nature Nanotechnology, они использовали дефекты алмазов как многоуровневые ячейки, такие же как во флешпамяти. Им удалось поместить 25 Гб информации на 2,5 кв. см алмазного носителя.

Но главная идея их изобретения состоит в следующем — вся информация, записанная на алмаз, будет находиться под "железной" защитой, ее невозможно будет уничтожить. Поэтому информация записана на алмаз фактически будет существовать вечно.

Ученые записывают информацию в дефекты алмазов. Фото: Shutterstock.com

Как происходит запись и считывание информации по алмазу?

Информация не выгравирована, а закодирована в точно заряженных атомах — в точно определенных дефектах в этих атомах.

Специалисты применили интересный способ записи данных, изменяя заряд атомов в дефектах алмазов. В эксперименте они убедились, что атомы можно заряжать таким образом, что информация будет записываться на разных уровнях. Для этого они воздействовали на отдельные атомы светом с разными длинами волн, словно зажигая цветные лампочки в алмазе.

Для записи данных на алмаз в лаборатории института использовали установку, обеспечивающую криогенное охлаждение. Однако затраты энергии при записи и перезаписи были достаточно низкими.

Можно ли ввести эту технологию в массовое использование?

Теоретически, использование технологии хранения данных на алмазах, подобной той, которая предполагается в этом исследовании, может привести нас к пути, где бриллиант действительно является лучшим другом: личным сокровищем, передаваемым из поколения в поколение, с секретными сообщениями (или тайными богатствами), закодированными в крохотные пучки света.

Однако авторы материала подчеркивают, что хотя эксперимент был успешным, до его коммерциализации еще очень далеко.

Раньше мы писали, ученые нашли ответ, куда исчезают воспоминания о раннем детстве.

Напомним, мы рассказывали, что в Сингапуре ученые испытывают медицинские средства для измерения внутренней температуры тела и передачи информации на разумные часы в режиме реального времени.