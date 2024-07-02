Колонизация Марса — ученые открыли растение, способное существовать на Красной планете

Художественное изображение теплицы на Марсе. Фото: Carrie Paterson

Ученые не оставляют идею колонизировать Марс. Помимо разработки разнообразных технологий для совершения путешествий на Красную планету активно продолжаются поиски живых организмов, способных выдерживать суровые марсианские условия. Так, недавно было открыто новое растение, способное выдерживать засуху, экстремальный холод и высокий уровень радиации.

Что это за растение, что ученым о нем известно и как его можно использовать, пишет The Guardian.

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Так, открыть удивительное растение удалось ученым из Китая. Им оказался пустынный мох Syntrichia caninervis. Удивительный экстремал встречается в Европе, Северной Африке, Северной Америке, Азии, субантарктических островах. Он легко приспосабливается как к климату в Антарктике, так и к условиям в пустыне Мохаве.

Мох Syntrichia caninervis. Фото: splashlab.org

Что известно о мохе, способном "колонизировать" Красную планету

Исследования показали, что мох хорошо приспосабливается к экстремальным условиям, не опасаясь ни холода, ни жары и засухи. Более того, радиация тоже не влияет на способность растения выживать.

Оно способно восстанавливаться после почти полного обезвоживания и регенерировать в нормальных условиях роста после пребывания до пяти лет при -80°C и до 30 дней при -196°C, а также после действия гамма-лучей в дозах около 500 Грей.

Ученые также провели тесты, поместив мох на неделю в установку, где были полностью воспроизведены марсианские условия. Оказалось, что земной мох может выжить в марсианской среде и регенерировать в обычных условиях.

Так что потенциально данный мох можно выращивать прямо на поверхности Марса, а не в специализированной теплице. Команда ученых утверждает, что Syntrichia caninervis может сыграть решающую роль в развитии жизни на Марсе.

"Смотря в будущее, мы ожидаем, что этот многообещающий мох можно будет доставить на Марс или Луну для дальнейшего тестирования возможности колонизации и роста растений в космическом пространстве", — пишут исследователи.

Пустынный мох Syntrichia caninervis. Фото: wikimedia.org

Как можно использовать мох на Марсе

Эксперт по мху из Университета Флориды, профессор Стюарт МакДениел, не принимавший участия в исследовании, отмечает, что открытие действительно впечатляет.

Мох действительно может играть важную роль в долгосрочной космической миссии, поскольку растение способно эффективно превращать углекислый газ и воду в кислород и углеводы. То есть, по сути, снабжать колонии пищей и кислородом.

Кроме того, мох может обогатить и превратить скальный материал, который находится на поверхности Марса, в питательную среду, создав условия для выживания других растений.

Мох на красной планете. Фото: earth.com

Ранее мы рассказывали, что ученым удалось найти растение, способное снабжать колонии на Марсе кислородом и пищей.

Напомним, мы писали, что исследователи нашли млекопитающих, способных жить на Марсе.

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