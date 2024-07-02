Колонізація Марса — вчені відкрили рослину, здатну існувати на Червоній планеті

Художнє зображення теплиці на Марсі. Фото: Carrie Paterson

Вчені не залишають ідею колонізувати Марс. Окрім розробки різноманітних технологій для здійснення подорожей на Червону планету, активно тривають пошуки живих організмів, здатних витримувати суворі марсіанські умови. Так, нещодавно було відкрито нову рослину, здатну витримувати посуху, екстремальний холод та високий рівень радіації.

Що це за рослина, що вченим про неї відомо та як її можна буде використовувати, пише The Guardian.

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Так, відкрити дивовижну рослину вдалося вченим з Китаю. Нею виявився пустельний мох Syntrichia caninervis. Дивовижний екстремал зустрічається у Європі, Північній Африці, Північній Америці, Азії, субантарктичних островах. Він легко пристосовується як до клімату в Антарктиці, так і умов у пустелі Мохаве.

Мох Syntrichia caninervis. Фото: splashlab.org

Що відомо про мох, здатний "колонізувати" Червону планету

Дослідження показали, що мох добре пристосовується до екстремальних умов, не боячись ані холоду, ані спеки та посухи. Щобільше, радіація теж не впливає на здатність рослини виживати.

Він має здатність відновлюватися після майже повного зневоднення та регенерувати в нормальних умовах зростання після перебування до п'яти років при -80°C і до 30 днів при -196°C, а також після дії гамма-променів у дозах близько 500 Ґрей.

Вчені також провели тести, помістивши мох на тиждень до установки, де були повністю відтворені марсіанські умови. Виявилося, що земний мох може вижити в марсіанському середовищі та регенерувати в нормальних умовах.

Тож, потенційно даний мох можна вирощувати прямо на поверхні Марсу, а не у спеціалізованій теплиці. Команда науковців стверджує, що Syntrichia caninervis може відіграти вирішальну роль для розвитку життя на Марсі.

"Дивлячись у майбутнє, ми очікуємо, що цей багатообіцяючий мох можна буде доставити на Марс чи Місяць для подальшого тестування можливості колонізації та зростання рослин у космічному просторі", — пишуть дослідники.

Пустельний мох Syntrichia caninervis. Фото: wikimedia.org

Як можна використовувати мох на Марсі

Експерт з моху з Університету Флориди, професор Стюарт МакДеніел, який не брав участі в дослідженні, зазначає, що відкриття насправді вражає.

Мох дійсно може відігравати важливу роль у довгостроковій космічній місії, оскільки рослина здатна ефективно перетворювати вуглекислий газ та воду на кисень та вуглеводи. Тобто, по суті, забезпечувати колонії їжею та киснем.

Крім цього, мох може збагатити та перетворити скельний матеріал, який є на поверхні Марса, на поживне середовище, створивши умови для виживання інших рослин.

Мох на Червоній планеті. Фото: earth.com

Раніше ми розповідали, що науковцям вдалося знайти рослину, яка здатна забезпечувати колонії на Марсі киснем та їжею.

Нагадаємо, ми писали, що дослідники знайшли ссавців, здатних жити на Марсі.

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