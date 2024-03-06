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Ученые обнаружили кристалл, противоречащий законам физики, — как это перевернет мир науки

6 марта 2024 17:22
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Ученые обнаружили кристалл, противоречащий законам физики, — как это перевернет мир науки
Минерал Пирохлор. Фото: mineralexpert.org
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Американские ученые из Университета Райса открыли невероятное явление. Физики исследовали, что в трехмерной кристаллической решетке минерала пирохлор электроны не свободно перемещаются. Такое открытие поможет создать новые материалы и позволит изучить другие состояния материи.

Об этом сообщает Nature Physics.

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Удивительные свойства пирохлора

Пирохлор — это сложный кристалл, который ученые исследуют уже длительное время. Они предполагают, что минерал можно использовать в разных отраслях. Также обнаружение явления странного передвижения электронов в кристалле помогут понять новые квантовые свойства материи.

Ученые использовали метод фотоэмиссионной спектроскопии с угловым разрешением. С помощью него физики измерили энергию и импульс электронов в трехмерной решетке кристалла. Таким образом, исследователи заметили, что электроны в пирохлоре не зависят друг от друга.

В минерале была замечена "плоская зона", благодаря которой электроны двигаются необычным образом. Такое явление поможет понять электромагнитные явления и вероятно станет первым этапом в создании новых материалов. Как указывают ученые, это явление можно использовать в разных областях, в частности, в технологиях сверхпроводимости и электронике.

Журналисты утверждают, что открытие начало новую эпоху в исследовании квантовых свойств материи и приведет к созданию инноваций.

Напомним, недавно ученые обнаружили микроорганизмы, способные быстро превращать углекислый газ в твердый минерал при экстремальных условиях. Исследователи утверждают, что они могут принести пользу человечеству.

Также мы писали, что из глубин Тихого океана подняли черные сферы, оказавшиеся кладкой яиц с эмбрионами внутри. Чтобы до них добраться, аппарату пришлось спуститься примерно на 6200 метров.

США
наука
ученые
физика
минерал
кристаллы

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