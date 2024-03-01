На дні Тихого океану знайшли таємничі чорні сфери — вони виявилися живими

Таємничі морські живі чорні сфери. Колаж Новини.LIVE

Важко собі уявити, скільки насправді дивних, таємничих та невідомих істот приховують глибини океанів. Інколи здається, що вони не належать цьому світу і потрапили на нашу планету з космосу. Ця нова знахідка науковців не виключення — чорні сфери, що виявилися кладкою яєць з ембріонами всередині, були підняти з глибин Тихого океану.

Про неймовірне відкриття розповіли дослідники Токійського університету, Японія, у своїй науковій праці оприлюдненій в Biology Letters, пише видання ScienceAlert.

Читайте також:

Дослідження глибин океану, що привело до відкриття

Місією ROV, яка привела до відкриття, керував морський дослідник Ясунорі Кано. Він та його команда проводили дослідження у траншеї на північному заході Тихого океану, де й натрапили на таємничі чорні капсули.

Кладка крихітних чорних яєць була виявлена дистанційно керованим апаратом. Ці невідомі сфери вирішили дістати й дослідити. Щоб до них дібратися, апарату довелося спуститися приблизно на 6200 метрів.

Вийшовши з води, Кано помітив, що більшість чорних сфер були прикріплені до скелі, розірвані та порожні. Чотири цілі чорні кульки він відправив біологам безхребетних з Університету Хоккайдо, Кейічі Какуї та Аої Цуюкі.

Що дізналися науковці про таємничі чорні яйця та що знаходилося всередині них

Науковці під час огляду виявили, що під кожною чорною шкірястою оболонкою або "кокону" ховалося від трьох до семи ембріонів плоских черв’яків.

"Коли ми відкрили яєчні капсули, разом із плоскими хробаками спостерігалася молочна рідини... яка могла бути жовтком", — пишуть Какуї та Цуюкі у своїй науковій статті.

Яйцеві капсули глибоководних плоских червів. Фото: Kakui and Tsuyuki, Biology Letters, 2024

Ця знахідка є першим доказом, що глибоководні плоскі черви існують на глибині понад 6000 м. Схоже, що яйця були відкладені принаймні двома дорослими особинами одного виду. З огляду на те, що ембріони були на різних стадіях розвитку, коли їх дістали з морського дна, кокони, ймовірно, були закладені з часом, а не всі відразу.

Взявши зразки ДНК ембріонів хробаків, вчені з'ясували, що вони належать до неописаного та неназваного виду платигельмінтів, найбільш тісно пов’язаного з двома підрядами, які існують у мілководдях.

Сьогодні вчені майже нічого не знають про глибоководних, вільноживучих плоских черв’яків, не кажучи вже про те, як вони розмножуються.

Враховуючи схожість із мілководними плоскими хробаками, результати свідчать про те, що з часом ці істоти могли колонізувати все глибші місця існування. Але чому і як вони це зробили, залишається загадкою.

Кокони глибоководних плоских червів, зібрані на глибині приблизно 6200 м. Фото: Kakui and Tsuyuki, Biology Letters, 2024

Раніше ми писали, у надрах Землі виявили дивні живі організми, що створюють кристали з СО2.

Нагадаємо, ми розповідали, що дослідники знайшли доісторичну рибу з іклами та чотирма кінцівками, що дихає повітрям.

Також ми повідомляли, що на Багамах зловили химерну підводну істоту, що полює у темряві вже 300 млн років.