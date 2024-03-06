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Вчені виявили кристал, який суперечить законам фізики — як це переверне світ науки

6 березня 2024 17:22
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Вчені виявили кристал, який суперечить законам фізики — як це переверне світ науки
Мінерал Пірохлор. Фото: mineralexpert.org
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Американські вчені з Університету Райса відкрили неймовірне явище. Фізики дослідили, що у тривимірній кристалічній решітці мінералу пірохлор, електрони не вільно переміщаються. Таке відкриття може допомогти створити нові матеріали та дозволить вивчити інші стани матерії.

Про це повідомляє Nature Physics.

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Дивовижні властивості пірохлору

Пірохлор — це складний кристал, який вчені досліджують вже тривалий час. Вони припускають, що мінерал можна використовувати у різних галузях. Також виявлення явища дивного пересування електронів у кристалі допоможуть зрозуміти нові квантові властивості матерії.

Науковці використали метод фотоемісійної спектроскопії з кутовою роздільною здатністю. За допомогою нього, фізики виміряли енергію та імпульс електронів у тривимірній решітці кристала. Таким чином дослідники помітили, що електрони у пірохлорі не залежать один від одного.

У мінералі було помічено "плоску зону", завдяки якій електрони рухаються незвичайним чином. Таке явище допоможе зрозуміти електромагнітних явищ та ймовірно стане першим етапом у створенні нових матеріалів. Як вказують вчені, це явище можна використати у різних галузях, зокрема у технологіях надпровідності та електроніці.

Журналісти стверджують, що відкриття розпочало нову епоху у дослідженні квантових властивостей матерії та призведе до  створення інновацій.

Нагадаємо, нещодавно вчені виявили мікроорганізми, що здатні  швидко перетворювати вуглекислий газ на твердий мінерал за екстремальних умов. Дослідники стверджують, що вони можуть принести користь людству. 

Також ми писали, що з глибин Тихого океану підняли чорні сфери, що виявилися кладкою яєць з ембріонами всередині. Щоб до них дібратися, апарату довелося спуститися приблизно на 6200 метрів.

США
наука
вчені
фізика
мінерал
кристали

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