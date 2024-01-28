Ученые обнаружили передовые орудия труда, которые использовали древние люди 45 тысяч лет назад

Люди во время среднего палеолита. Фото: Всемирная история

Первые люди стали разрабатывать передовые инструменты десятки тысяч лет назад. Произошло это в Восточной Азии (современный Китай), являющейся самым ранним свидетельством современной человеческой деятельности в этой части мира.

Об этом пишет StudyFinds.

Читайте также:

Ученые нашли новые инструменты древнего человека

В новом исследовании говорится о начальном археологическом комплексе верхнего палеолита на стоянке Шея в Северном Китае. Он включает в себя технологию клинков, наконечники снарядов с хвостовиками и рукоятками.

По данным первого автора исследования Яна Шися, профессора и исследователя Института палеонтологии и палеоантропологии позвоночных (IVPP) Китайской академии наук (CAS), открытие дает ценную информацию о моделях миграции и технологических возможностях Homo sapiens в Восточной Азии около 45 000 лет назад.

Виды оружия, используемые древними людьми. Фото: StudyFinds

"Кроме впечатляющего набора инструментов, на этом месте также была обнаружена человеческая черепная кость, ныне потерянная, что способствует пониманию раннего присутствия человека в этом регионе", — говорится в сообщении.

Как показало радиоуглеродное датирование трех образцов костей животных, из начальных раскопок 1963 года, речь идет об основном культурном слое Шию периодом от 43200 до 45800 лет назад.

"Тафономический анализ, изучающий, как организмы разлагаются и окаменяют, окаменелостей млекопитающих в Шею, наряду с анализом износа каменных орудий, предполагает, что жители этого места были искусны в охоте, особенно на взрослых лошадей. Об этой специализации свидетельствуют их специализированные охотничьи орудия", — пишет издание.

Виды оружия, используемые древними людьми. Фото: StudyFinds

Отмечается, что обилие отысканных инструментов подразумевает передовые стратегии добычи ресурсов и значимые способности передвижения.

Это исследование указывает на более сложный и взаимосвязанный доисторический мир, чем раньше.

Напомним, в Великобритании во время раскопок древнего захоронения, датируемых III и IV веком, археологи обнаружили тело человека, ставшего жертвой римского распятия. Лицо несчастного удалось реконструировать.

Добавим, оказалось, что в далеком прошлом на северном побережье Австралии простирался огромный мир, где могло проживать до полумиллиона человек.