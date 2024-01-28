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Вчені виявили передові знаряддя праці, які використовували давні люди 45 тисяч років тому

28 січня 2024 00:40
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Катерина Коновалець
Вчені виявили передові знаряддя праці, які використовували давні люди 45 тисяч років тому
Люди у добу середнього палеоліту. Фото: Всесвітня історія
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Перші люди почали розробляти передові інструменти десятки тисяч років тому. Сталося це у Східній Азії (сучасний Китай), що є найранішим свідченням сучасної людської діяльності в цій частині світу.

Про це пише StudyFinds.

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У новому дослідженні йдеться про початковий археологічний комплекс верхнього палеоліту на стоянці Шію в Північному Китаї. Він включає у себе технологію клинків, наконечники снарядів з хвостовиками та рукоятками. 

За даними першого автора дослідження Яна Шися, професора та дослідника Інституту палеонтології та палеоантропології хребетних (IVPP) Китайської академії наук (CAS), відкриття дає цінну інформацію про моделі міграції та технологічні можливості Homo sapiens у Східній Азії близько 45 000 років тому.

типы инструментов, включая зубчатые на лезвии
Види зброї, яку використовували давні люди. Фото: StudyFinds

"Крім вражаючого набору інструментів, на цьому місці також було виявлено людську черепну кістку, нині втрачену, що сприяє розумінню ранньої присутності людини в цьому регіоні", — йдеться в повідомленні.

Як показало радіовуглецеве датування трьох зразків кісток тварин, з початкових розкопок 1963, йдеться про основний культурний шар Шию періодом від 43200 до 45800 років тому.

"Тафономічний аналіз, який вивчає, як організми розкладаються і скам'янюють, скам'янілостей ссавців у Шию, поряд з аналізом зносу кам'яних знарядь, припускає, що жителі цього місця були вправні в полюванні, особливо на дорослих коней. Про цю спеціалізацію свідчать їх спеціалізовані мисливські знаряддя", — пише видання.

Обсидиан, передаваемый на большие расстояния
Види зброї, яку використовували давні люди. Фото: StudyFinds

Зазначається, що різноманітність знайдених інструментів передбачає передові стратегії видобутку ресурсів і значні можливості міграції.

Це дослідження вказує на складніший та взаємопов'язаний доісторичний світ, ніж раніше.

Нагадаємо, у Великій Британії під час розкопок стародавнього поховання, що датуються III та IV століттям, археологи виявили тіло людини, яка стала жертвою римського розп'яття. Обличчя нещасного вдалося реконструювати. 

Додамо, виявилося, що в далекому минулому на північному узбережжі Австралії простягався величезний світ, де могло проживати до пів мільйона людей. 

Китай
історія
вчені
палеонтологи

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